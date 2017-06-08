Kılıçdaroğlu AGİTPA üyeleri ile görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenterler Asamblesi (AGİTPA) üyeleri ile görüştü.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenterler Asamblesi (AGİTPA) üyeleri ile görüştü.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, AGİTPA üyeleri ile TBMM'deki makamında görüştü. Görüşmede CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz da hazır bulundu.

(Ahmet Umur Öztürk / İHA)