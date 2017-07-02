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Kılıçdaroğlu adalet yürüyüşünün 18'inci gününe başladı
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Kılıçdaroğlu adalet yürüyüşünün 18'inci gününe başladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattığı adalet yürüyüşünün 18'inci gününe sabah yaptığı basın açıklaması ile başladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattığı adalet yürüyüşünün 18'inci gününe sabah yaptığı basın açıklaması ile başladı.
Erenler Dörtyol mevkinde kurulan kamp alanında geceyi geçiren Kılıçdaroğlu, yürüyüşünün 18'inci gününün ilk etabına başlamadan önce yaptığı basın açıklamasında, "Adalet yürüyüşümüzün 18'inci günündeyiz. Bugünümüzde hayırlı olur inşallah. Son derece kararlı, azimli, bilinçli bir yürüyüş gerçekleştiriyoruz. Yürüyüşümüze destek veren vatandaşlardan, bizim arzu ettiğimiz gibi her türlü provokasyona karşı duyarlılıklarını koruyorlar o nedenle o yurttaşlarıma da içten teşekkür ediyorum. Bugün 2 Temmuz Sivas katliamında hayalarını kaybeden vatandaşlarımı rahmetle anıyorum. Adalet arayışları hala devam ediyor. Ve bizim bu adalet yürüyüşünün ne kadar anlamlı olduğunu gösteren temel göstergelerden birisidir. Bu bağlamda hiç kimsenin inancından, kimliğinden, siyasi görüşünden ötürü suçlanmaması bizim en büyük arzumuzdur. İnsanı düşünceleriyle, fikirleriyle kabul edip baş tacı etmek zorundayız. Onlar ne zaman düşüncelerini açıklarlarsa bu düşüncelerini hepimiz ortaklaşa saygı göstermeliyiz. Farklı düşüncelere sahip olabiliriz ama birlikte yaşama irademizi her zaman ortaya koymalıyız" diye konuştu.

"BİR GÜN ADALETLİ DAVRANMAK, 60 YILLIK İBADETTEN ÜSTÜNDÜR"
Kılıçdaroğlu, "Dün taşeron işçilerimiz aramızdaydı. Onlarda adalet istiyorlar. Bir milyonu aşkın taşeron işçisinin adalet talebini tekrardan dile getirerek, onlar içinde adalet istiyorum. Onlarda çalışıp, üretiyorlar, alın teri döküyorlar. Ama onlarda kadrolu çalışmak ister, iş güvencesinin olmasını isterler. Dolayısıyla adalet isterler, adaleti sağlamak zorundayız. Sevgili Peygamberimizin şöyle bir hadisi şerifi var; 'Bir gün adaletli davranmak, 60 yıllık ibadetten üstündür. Sadece bir gün adaletli davranmak 60 yıl ibadetten üstündür. Biz bir gün değil, hepimiz adaletli davranalım diye yürüyoruz. Gerçekten bize destek veren yurttaşlarımız ile adaletli bir toplum, adaletli bir devlet istiyoruz. Hepimizin rahatlıkla konuşarak düşüncelerimizi ifade edebildiğimiz, düşüncelerini ifade edebildiği için hapse atılmadığı bir düzen istiyoruz. Bu açıdan umuyorum bizim adalet yürüyüşümüze ülkeyi yönetenler daha fazla kulak kabartmış olurlar. Suçlamak yerine dinlemek bir yöneticinin temel görevidir. Niçin biz yürüyoruz, bize yapılan bütün hakaretlere rağmen neden sessiz kalarak adalet diyoruz. Bizi suçlamasınlar, bizi dinlesinler. Biz bu ülkenin insanlarıyız. Biz teröre karşıyız, bakın 2 Adalet ve Kalkınma Partili' yönetici orada terör örgütü tarafından katledildi. İki yöneticinin de ailelerine baş sağlığı iletiyoruz. Allah'tan rahmet diliyoruz. Ve yine diyoruz ki, terör kimden, nereden, nasıl gelirse gelsin hep birlikte onurlu bir şekilde teröre karşı durmak hepimizin ortak bir görevidir. Tıpkı adaleti savunduğumuz gibi" şeklinde konuştu.
Kılıçdaroğlu adalet yürüyüşünün 18'inci gününde yaklaşık 17 buçuk kilometre yol yürüyecek.
(Burak Can Tokyürek - Remzi Şimşek / İHA)

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