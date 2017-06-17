Kılıçdaroğlu, 'Adalet Yürüyüşü'nün 3. gününde ilk molayı verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Adalet Yürüyüşü'nün üçüncü gününde ilk molayı Kahramankazan'da verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Adalet Yürüyüşü'nün üçüncü gününde ilk molayı Kahramankazan'da verdi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nün üçüncü gününde yürümeye devam ediyor. Saat 09.00'da üçüncü gün yürüyüşüne başlayan Kılıçdaroğlu, Kahramankazan ilçesine ulaştı. Kılıçdaroğlu, burada mola verdi. Molanın ardından Kılıçdaroğlu'nun saat 15.00'te yürümeye devam etmesi planlanıyor. Elinde 'adalet' yazılı pankartla yürüyen Kılıçdaroğlu, yürüyüş esnasında vatandaşlarla sohbet ediyor. Bazı vatandaşlar Kılıçdaroğlu'na çiçek takdim ediyor. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler bugün Kahramankazan ilçesi çıkışındaki Kent Ormanı Piknik Alanı'na kadar yürüyecek ve burada konaklayacak.

Yürüyüşün 3.gününde Kılıçdaroğlu'nu eşi Selvi Kılıçdaroğlu, oğlu Kerem Kılıçdaroğlu ve müstakbel gelinleri Mine Alşan yalnız bırakmadı. Yürüyüşe ayrıca Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Selma Gürkan ve HDP eski Milletvekili, EMEP MYK Üyesi Levent Tüzel de katıldı.

(Pelin Üzek - Emre Yüzügüldü - Cem Geçim/İHA)