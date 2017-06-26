Kılıçdaroğlu Abant'ta

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattığı yürüyüşün 12. gününde Abant'a ulaştı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattığı yürüyüşün 12. gününde Abant'a ulaştı.

Kılıçdaroğlu Bolu Dağkent'te partililerle buluştu. Sabah saat 09.30'da yürüyüşe başlayan Kılıçdaroğlu'na bazı engelliler tekerlekli sandalyelerle gelerek destek verdi. CHP milletvekillerinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen yaklaşık bin kadar partilinin katıldığı yürüyüşte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem, gelini Mine Alşan ve kızı Zeynep Kılıçdaroğlu da yer aldı.

Kılıçdaroğlu Dağkent mevkiinden başlattığı yürüyüşte 7 kilometre yürüyerek Bolu Abant Kavşağı'ndaki dinlenme tesislerinde mola verdi. Kılıçdaroğlu yaklaşık 1 saatlik molanın ardından yürüyüşüne devam etti.

(Vedat Kılıç - Tuncay Türkgülü / İHA)