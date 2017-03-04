1919'dan 2017'ye kadar tek adam rejiminin Türkiye'de hiç olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "80 milyonun hayır demesini istiyoruz. Eğer bu bir partinin sorunu olarak algılanacaksa en büyük hataya düşmüş oluruz. Anayasa bir partinin, şahsın anayasası değildir. Adı üstünde herkesin, 80 milyonun anayasası. Bir partinin mutfağında hazırlanan anayasa değişikliğine hayır diyoruz. Sağcısı, solcusu, ortacısı, dindarı, ateisti kim olursa olsun herkesin haklarını güvence altına alan bir anayasaya ihtiyacımız var. Hayırlı bir iş yapacağız. Güzel bir iş yapacağayız. Bunları her yerde söyleyeceksiniz" diye konuştu.

'15 YILDIR TERÖRÜ BİTİRDİNİZ DE BİRİSİ ELİNİZDEN Mİ TUTTU?'

Kılıçdaroğlu, "Diyecekler ki 'evet olursa terör' bitecek. Şunu söyleyeceksiniz, 15 yıldır terörü bitirdiniz de birisi elinizden mi tuttu? Yok. Öyle bir tablo çiziliyor ki halka neden evet demesi gerektiğini anlatamıyorlar. Evet diyen de hayır diyen de bu ülkenin düzgün, namuslu vatandaşlarıdır. Benim başımın üstünde yerleri vardır" dedi.

"Anayasa değişikliği ile aramızı bölmek istiyorlar" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Onlar ayırıyor biz ayırmıyoruz. Onlar bölmeye, parçalamaya çalışıyor biz birlikteyiz bölünmüyoruz. Anayasa değişikliği ile aramızı bölmek istiyorlar. Düşünce özgürlüğümü elimizden almak istiyorlar. Değişiklik olursa bir kararname ile 'horonu kaldırıyoruz. Bütün muhtarlıkları kaldırıyoruz' denebilir. Bizi bölmek istiyorlar, kutuplaştırmak istiyorlar. O tuzağa düşmeyeceğiz. Hayır dediğimiz için 'terörist' diyorlar. Onlara saldıracağımızı düşünüyorlar. Saldırmayacağız. Onları da seveceğiz. Ülkemizi, ülkemizin insanını seviyoruz diyeceğiz. İnadına inadına."

'YILDIRIM, BİZ HAYIR DEDİĞİMİZ İÇİN KOLTUĞUNU KORUMUŞ OLUYOR'

Kılıçdaroğlu, "Yeni anayasa değişikliği yürürlüğe girerse, diyelim ki sayın Cumhurbaşkanı yurt dışına gitti. Yerine birisi vekalet edecek. Mevcut durumda vekâlet TBMM'de. Bir demokrasiye en fazla bu kadar ihanet edilir. Seçilmemiş bir kişi devasa bir Türkiye'yi temsil etsin. Bu ancak Türkiye'de darbe dönemlerinde olmuştur. Kenan Evren darbeyi yapmıştır. Seçilmemiştir ama Türkiye'yi yönetmiştir. Şimdi bir anayasa değişikliği ile bir darbe dönemini anayasal kurum haline getiriyoruz. İşte bunun için milli iradeye saygı duyduğumuz için hayır diyoruz. Barış bildirisini imzaladıkları için kapının önüne konan akademisyenler, tutuklu gazeteciler için hayır diyoruz" açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu, "Hayır olursa, Sayın Cumhurbaşkanı görevinin başında olacak. Sayın Binali Yıldırım biz hayır dediğimiz için koltuğunu korumuş oluyor. Bir anlamda onun için de çalışıyoruz. Bakanlar yerinde olacak. TBMM'nin yetkileri elinden alınmamış olacak" dedi.