Kiev'deki patlamada 1 kişi öldü

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir aracın patlaması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir aracın patlaması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna basını, olayın bombalı saldırı olduğunu ileri sürdü. Yetkililer, olayda 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Polisin aracın patladığına dair ihbar aldığını bildiren yetkililer, patlama ile ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

