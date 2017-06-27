Kiev'deki patlamada 1 kişi öldü

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir aracın patlaması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir aracın patlaması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ukrayna basını, olayın bombalı saldırı olduğunu ileri sürdü. Yetkililer, olayda 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Polisin aracın patladığına dair ihbar aldığını bildiren yetkililer, patlama ile ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.
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