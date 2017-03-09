Kıdem tazminatına devlet fonu geliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, çalışma hayatının en önemli reformlarından birini kıdem tazminatı konusunda yapacaklarını belirterek, işçinin 10-20 senelik hakkının işverenin cebinde durmasını doğru bulmadıklarını, kurulacak fon sayesinde işçi ve işveren arasındaki problemlerin giderileceğini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, çalışma hayatının en önemli reformlarından birini kıdem tazminatı konusunda yapacaklarını belirterek, işçinin 10-20 senelik hakkının işverenin cebinde durmasını doğru bulmadıklarını, kurulacak fon sayesinde işçi ve işveren arasındaki problemlerin giderileceğini söyledi.

Adana'daki temasları kapsamında ilk olarak Adana Valiliğini ziyaret eden Bakan Müezzinoğlu, şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Mahmut Demirtaş'la makamında bir süre sohbet etti. Bakan Müezzinoğlu daha sonra Adana Sanayi Odasındaki (ADASO) "Çalışma Hayatına Yönelik Uygulamaya Konulan Yeni Teşvikler ve Muhtelif Sorunlar" konulu toplantıya katılarak iş adamlarıyla buluştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Türkiye'nin son 1 yıl içerisinde terörün ağırlıklı olduğu pek çok problemler yaşadığını hatırlatarak sözlerine başladı. Vatandaşlar tarafından püskürtülen 15 Temmuz darbe girişimini de anımsatan Bakan Müezzinoğlu, Türk halkının cesaretine vurgu yaptı. Çalışma hayatında başlattıkları milli seferberlik projesinden bahseden Bakan Müezzinoğlu, 2017 yılında 1 Ocak - 3 Mart tarihleri arasında 264 bin 630 yeni istihdam sağladıklarını bildirdi. Adana'da ise 7 Mart itibarıyla 8 bin 101 yeni istihdam sağlandığını söyleyen Müezzinoğlu, "Adana'yı alkışlıyoruz" dedi. Kadın istihdamına da dikkat çeken Bakan Müezzinoğlu, Türkiye genelinde yeni istihdamlarda kadınların oranının yüzde 32, Adana'da ise yüzde 28 olduğunu belirtti. Engelli ve yeni mezunların istihdamını da desteklediklerini anlatan Müezzinoğlu, işverene prim desteği verdiklerini ifade etti. Geçen yıl ocak-şubata göre istihdamdaki toplam artış oranının yüzde 50 olduğunu vurgulayan Müezzinoğlu, işsizliği de yüzde 9'un altına indirmeyi hedeflediklerine işaret etti



"60 MİLYAR LİRALIK KAYIT DIŞI KAYBIMIZ VAR"

Referandumdan sonraki sürecin daha istikrarlı ve hedeflere daha güçlü kitlenmiş bir şekilde gelişeceğini ifade eden Bakan Müezzinoğlu, şöyle konuştu:

"2 kelime çok önemli. Güven ve istikrar. Güven ve istikrar varsa bir yerde başarı otomatikman gelir. Türkiye'nin en çok ihtiyacı olan bunlardır. Milletçe kaderimize birlikte sahip çıkarak güçlü bir istikrarı, güven algısını zedelemek isteyenlere rağmen inadına çok daha iyi noktaya taşımak durumundayız. Gerek çalışma hayatında iş sağlığı ve güvenliği, gerek kıdem tazminatı, SGK primlerinizin ekim ayına kadar 9 ay ertelenmesi, yeniden yapılandırma, primlerini düzenli ödeyenlerin primlerinin 5 puan indirilmesi bizim için de sizin için de anlamlı ve değerli. Primlerin 5 puan düşürülmesi inanıyorum ki kayıt dışılığı engellememizde, önlememizde olabildiğince yardımcı olacak. 2002'den bu yana kayıt dışılığı yüzde 54'lerden 33'lere indirdik ama 3'te 1 daha kayıt dışı var. Çok büyük bir rakam. 1 puanlık kayıt dışılığın ülkeye maliyeti 1.9 milyar. Kayıt dışılığı yüzde 30 kabul etsek, 60 milyar liralık kayıt dışıdan kaybımız var. Rekabette de sizin kaybınız var. 60 milyar lira bir başkasının cebinde kalarak onun rekabet gücünü artırırken sizlerin rekabet dinamiklerini zayıflatıyor. Kayıt altına almayı daha güçlü hale getirmek ve kayıt altına alarak istihdamın yükünü azaltacak yol haritalarını birlikte şekillendireceğiz."



"KIDEM TAZMİNATI HAKKANİYETLİ OLMALI"

Kıdem tazminatına ilişkin yapacakları reformları da anlatan Bakan Mehmet Müezzinoğlu şunları söyledi:

"İşçinin hakkı 10-20 yıl sonra işverenin cebinde olmamalı. 10 yıl 20 yıl sonrasının koşullarını kimsenin bilmesi mümkün değil. Bugün çok iyi olan bir işverenimiz yarın herhangi bir hatadan ya da geçmişteki yönetimlerden ya da olağanüstü durumlar dolayısıyla zor durumda olabilir. Kocaeli'nde sendikalı bir iş yerinde benzer bir durum oldu. İşveren durumu bozulunca 'kıdem tazminatını ödeyecek durumum yok' dedi, hadi buyur. İşçiler de bize geliyor. Dolayısıyla kıdem tazminatı, hakkaniyetli olmalı, sürdürülebilir olmalı, güvenilir olmalı ve tarafların cebinde olmamalı. Onun gücü, onun yasayla verilen fonda veya yeni yapılacak yapıda olmalı. Bu yıl 2017 belki de çalışma hayatının en önemli reformlarından birini kıdem tazminatıyla sağlayacağız. Bunu da başardığımızda çalışanla çalıştıran arasında hukuk birbirine güvene dayalı olmalı. 'O beni, ben onu istismar ediyorum' değil, herkes daha iyinin, başarının peşinde, sağ ve sol ayak nası sağlıklı gidiyorsa işçi ve işveren arasındaki hukuk da bu kadar hakkaniyetli olmalı. Bize de düşen bu arada iyi hakemlik yapmak, güçlü, adil hakemlik yapabilmek. İnşallah bunu da yapma gayreti içerisinde olacağız."

Bakan Müezzinoğlu, konuşmasının ardından iş adamlarının problemlerini dinledi.

(Nuri Pir - Umutcan İşledici / İHA)