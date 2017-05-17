Kıbrıslı liderler Mayıs ayında sonuca ulaşamadı

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Güney Kıbrıs Rum lideri Nikos Anastasiadis, Mayıs ayının son toplantısından bir sonuca ulaşamadı.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Güney Kıbrıs Rum lideri Nikos Anastasiadis, Mayıs ayının son toplantısından bir sonuca ulaşamadı.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Güney Kıbrıs Rum lideri Nikos Anastasiadis, bugün gerçekleştirdiği görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Anastasiadis, Kıbrıs sorununun çözümü için, "Gerçekten perspektifler oluşturabilecek bir öneri sunduklarını" söyledi. Anastasiadis, denenen ve başarısızlığa uğrayan metotların tekrarlanmaması gerektiğini söyledi. BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin, arzu edilen çözüme götürecek özlü ve yaratıcı bir görüşme perspektifinin var olup olmadığının ortaya çıkması için taraflarla istişarelerde bulunacağını ifade etti. Özlü bir diyaloğa ve arzulanan sonuca gidilmesi için önemli bir öneri sunduklarını iddia eden Anastasiadis, bu konuda Kıbrıs Türk tarafının görüş ayrılığının olduğu iddiasında da bulundu.

Müzakerecilerden, müzakerelerin şimdiye kadarki süreci ve görüşmeler sürecinde geriye neyin kaldığı hakkında bilgiler aldıklarını anlatan Anastasiadis, yeni bir Cenevre'nin ne kadar faydalı olacağını ve bunun hangi koşullar altında sonuç getirici olacağını ayrıntısıyla görüştüklerini belirtti. Halkın bilgilendirileceğini söyleyen Anastasiadis, Ulusal Konsey'i toplayarak bugünkü görüşme ve önerileri hakkında partilere bilgi vereceğini ifade etti.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)