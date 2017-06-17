Kıbrıs'ta ralli heyecanı

Avrupa Ralli Şampiyonası (ERC) ile Orta Doğu Ralli Şampiyonası'nın (MERC) bir ayağı olan Kıbrıs Rallisi'nin Özel Seyirci Etabı başladı. Güney Kıbrıs Rum kesiminden 37, KKTC'den 12, üçüncü dünya ülkelerinden 20 ve Türkiye'den 6 olmak üzere yarışa 75 rallici katılıyor.

Avrupa Ralli Şampiyonası (ERC) ile Orta Doğu Ralli Şampiyonası'nın (MERC) bir ayağı olan Kıbrıs Rallisi'nin Özel Seyirci Etabı başladı. Güney Kıbrıs Rum kesiminden 37, KKTC'den 12, üçüncü dünya ülkelerinden 20 ve Türkiye'den 6 olmak üzere yarışa 75 rallici katılıyor.

Uluslararası Otomobil Federasyonu'nun (FIA) özellikle Kıbrıs'ın en başarılı 2 toplumlu organizasyonu olarak gösterdiği ve geride kalan 3 yılda büyük beğeni toplayan Lefkoşa Özel Seyirci Etabı, Lefkoşa Türk Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) Koordinatörlüğünde dördüncüsü olarak yapılıyor. Kıbrıs Rallisi Lefkoşa Özel Seyirci Etabı'nın geçmiş yıllarda başarılı bulunması nedeni ile bu yıl iki kez geçilmesi kararlaştırıldı.

Özel Seyirci Etabı'nı izlemek isteyen Halk sıcak havaya rağmen yarışa büyük ilgi gösterdi.



YARIŞ TOPLAMDA 8 ETAPTAN OLUŞUYOR

Yaklaşık 22 kilometrelik Chorio etabının ardından 19 kilometrelik Lefkara ve 15 kilometrelik Analyontas etabı geçildikten sonra ekipler Lefkoşa Özel Seyirci Etabı'na 11.27 ve 16.59 olmak üzere iki ayrı etap dan start verilmiş olacak.

Lefkoşa'nin en tarihi yeri olan Girne Kapısı'nda heyecanı arttırmak için şikan yerine 'Donut' olarak bilinen rallicilerin saman balya etrafında bir tur atarak devam edeceği engel konuldu. Ralliciler adeta drift yaparak engeli dönerek Dereboyu'na doğru devam etti.

Kıbrıs Rallisi Lefkoşa Seyirci Özel Etabı dolayısıyla bu akşam 19.00'a kadar Lefkoşa'da bazı yollar trafiğe kapatıldı.

