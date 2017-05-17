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'Kıbrıs'ta müzakerelere tamam mı devam mı' toplantısı
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'Kıbrıs'ta müzakerelere tamam mı devam mı' toplantısı

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi Lideri Nikos Anastasiadis Kıbrıs müzakereleri kapsamında bir araya geldi. Tarafların 'müzakerelere tamam mı devam mı' kararı vermesi bekleniyor.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi Lideri Nikos Anastasiadis Kıbrıs müzakereleri kapsamında bir araya geldi. Tarafların 'müzakerelere tamam mı devam mı' kararı vermesi bekleniyor.
Kıbrıslı liderlerin Kıbrıs müzakeresi kapsamında gerçekleştirdiği görüşmeler sürüyor. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi Lideri Nikos Anastasiadis ile bir araya geldi. BM tarafından müzakereler için ara bölgede tahsis edilen binada gerçekleştirilen görüşme sürüyor.
KKTC ile Güney Kıbrıs Rum Kesiminin yürüttüğü müzakerelerin bugünkü son toplantı, her iki taraf için de kritik kararlar çıkabileceği bekleniyor. Kıbrıs barış müzakerelerinde bugün dönüm noktalarından birinin yaşanması ve tarafların müzakerelere tamam mı yoksa devam mı kararı vermesi bekleniyor.
Rum tarafındaki başkanlık seçimine start verildiği bu dönemde sürdürülmeye çalışılan müzakerelerde, özellikle Cenevre Konferansı'ndan sonra kayda değer bir ilerleme yaşanmamıştı.
Rum Başkanlık seçimlerinde safların belirlenmesi, ENOSİS Plebisiti'nin okullarda anılması kararın neden olduğu gerginlik, Türkiye'deki referandum süreci, doğalgaz ihaleleri ile ilgili Rum Yönetimi'nin verdiği izinlerle birlikte yaşanan krizler, müzakerelere zorluk çıkaran konular müzakere sürecinde kesintiye yol açmıştı.
Akıncı görüşme sonra Cumhurbaşkanlığı'na gelişinde açıklama yaparak detayları basın ile paylaşması bekleniyor.
(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)

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