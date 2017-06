'Kıbrıs'ta çözümün adil olması lazım'

Başbakan Binali Yıldırım, Kıbrıs sorununa ilişkin, 'Çözümün adil olması lazım, adil yönetişimi sağlaması lazım' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Kıbrıs sorununa ilişkin, "Çözümün adil olması lazım, adil yönetişimi sağlaması lazım" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, çalışma ziyareti düzenlediği Atina'da Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras ile bir araya geldi. Yıldırım ve Çipras daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Başbakan Yıldırım, Kıbrıs konusunun, iki ülke ilişkilerinin ele alındığını kaydederek, "Türkiye ve Yunanistan olarak ortak bir coğrafyayı paylaşıyoruz. Coğrafya kaderdir. Dolayısıyla gelecekte kader de sevinç de ortaktır. Ayrıştığımız konuları değil anlaştığımız konuları daha öncelikli olarak ele alarak iki ülke arasında ilişkileri ileri taşımak. Hem ekonomi olarak hem turizm olarak hem de sosyal ve kültürel alanda yeni boyutlar kazandırmak şüphesiz çok daha faydalı olacaktır. Sorunları da görmezden gelemeyiz. Sorunların çözümünün yolu da kazan kazan prensibine göre olmalı. İki komşuya göre aramızdaki meseleleri konuşmalıyız ve konuşarak çözümü üretmeliyiz. Türkiye, AB üyeliğine tam üyelik sürecinde olan bir ülke. Bu süre içinde Yunanistan'ın, AB'ye Türkiye'nin katılması için olumlu bir tutum içinde olduğunu biliyoruz. Bunun ,için teşekkür ediyoruz" dedi.



"AB'Lİ BAZI DOSTLARIMIZ NE YAZIK Kİ BEKLEDİĞİMİZ TEPKİYİ VE DESTEĞİ GÖSTERMEDİLER"

Türkiye'nin son 1 yılda önemli olaylar yaşadığını kaydeden Başbakan Yıldırım, "Bunlardan bir tanesi yıldönümüne yaklaştığımız 15 Temmuz darbe girişimidir. Darbe girişimi sonrası AB'li bazı dostlarımız ne yazık ki beklediğimiz tepkiyi ve desteği göstermediler. Tabi darbe sonrası yaşananlar ve daha sonra da Türkiye'de Anayasa değişikliğine yönelik süreç içerisinde yine AB maalesef burada olumsuz bir tutum içerisine girdi. Bunların ilişkilerimize olumlu yönde gelişmesi için hiçbir katkısı yok. Bütün bunlar geride kaldı. AB ile Türkiye yeni bir vizyon ile yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Bu konuyu açık ve seçik olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Brüksel'de yapılan toplantıda ortaya koydu. Geçen yıl 18 Marta imzaladığımız AB -Türkiye arasındaki anlaşma aslında çok ciddi bir heyecan oluşturmuştu. Anlaşmada kısada vizelerin kaldırılması, göçmen sorunun çözüme kavuşturulması ve Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı 3 milyondan fazla mültecinin yükünün azaltılması için maddi destek sağlanması, gri kabul anlaşması vardı. Maalesef anlaşma kısa süre içerisinde akamete uğradı ve uygulanma fırsatı bulunamadı. Buna rağmen göç meselesinin Avrupa için, ülkemiz için Yunanistan için önemli bir problem olduğu bilinci ile ana karadan adalar üzerine geçişi önemli ölçüde kontrol altına aldık. Bir başarı sağlandığını ifade etmek isterim. Temennimiz ve beklentimiz AB'nin bundan sonra anlaşmanın geri kalan kısımlarını bir an önce yürürlüğe koymasıdır. Bu konuda Çipras'ın önemli katkısını da ifade etmek isterim" dedi.



"AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİ TÜRKİYE VE YUNANİSTAN'DAN GEÇİYOR"

Terör konusunun konuşulduğunu kaydeden Başbakan Yıldırım, "İnsanlığın başının belasıdır. Bugün terörden çekmeyen, terörden bedel ödemeyen ülke yok. Gün geçmiyor ki Avrupa'nın bir şehrinde, dünyanın bir yerinde terör olayı olmasın. Terör olayına bakarken farklı standartları bırakıp terörün insanlığın ortak tehdidi olduğu gerçeği ile hareket etmek mecburiyetindeyiz. Özellikle Suriye ve Irak'ta yaşananlar Türkiye'nin terör konusunda karşı karşıya kaldığı riskleri dikkate alırsak, Avrupa'nın güvenliğinin Türkiye ve Yunanistan'dan geçtiğiniz söylememiz yanlış olmaz. Türkiye ve Yunanistan Avrupa'ya bölgeden yayılan teröre karşı önemli bir görev infak ediyorlar. AB'nin bu gerçeği daha iyi görmesi ve bundan sonraki ilişkilerimizi de ele almasının gerektiğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.



"İHLALLER KARŞILIKLI OLUYOR"

Ege'de ihlaller yaşandığını da hatırlatan Yıldırım, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Tek taraflı olmuyor. İhlaller karşılıklı oluyor. Amacımız ihlalleri asgari düzeye indirmek ve buradaki olayı tırmandırmamak. Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakların kullanılması ile ilgili de bunlar insanlığın ortak mirasıdır. Buradaki kaynaklar kullanılırken, Kıbrıs adasının kuzeyin, güneyin korunarak burada çalışmaların yapılmasının önemi üzerinde durduk."



"ÇÖZÜMÜN ADİL OLMASI LAZIM"

"Kıbrıs konusu Türkiye için de Yunanistan için de çözülmesi gereken bir mesele olduğunu biliyoruz" diyen Başbakan Yıldırım, "Olumlu düşüncedeler içince olduğumuzu ifade etmek isterim. Çözümün adil olması lazım, adil yönetişimi sağlaması lazım. Adada yaşayan Türk toplumu, Rum toplumunun güvenliğini gelecekteki güvenliğini de teminat altına alacak bir çözümü getirmesi lazım. AB, Türkiye ilişkileri bakımından birleşmiş Kıbrıs ilişkileri bakımından da çözümün gereken garantileri temin etmesi gerekiyor" dedi.

Basın açıklamasının ardından soruları yanıtlayan Yıldırım, Rusya ile yapılacak Türk Akımı projesinin de balkanlar başta olmak üzere Avrupa ülkelerine enerji güvenliği sağlamak üzere açık olacağını kaydetti. Başbakan Yıldırım, "İster Bulgaristan, ister Yunanistan üzerinden bu hattın uzaması söz konusu olacak. Gerek Ege'de gerek Akdeniz'de kaynakların kullanılması konusunda karşılıklı işbirliği, kazan kazan esasına göre çalışmaları destekliyoruz" dedi.

"Ömür biter yol bitmez" diyen Yıldırım, "Her zaman gitmek isterseniz gidecek yol mutlaka bulunur. Biz de bu meselenin çözümünü istiyoruz ama unutulmasın ki bu mesele BM'nin meselesi değil. Bu mesele Kıbrıs Rum ve Türk toplumunun meselesidir. BM bunun çözümü için katkı sağlamaktadır. Bu katkı için teşekkür ediyoruz. Ama neticede çözüm her iki toplumu tatmin edecek, adili kalıcı bir çözüm olarak ortaya çıkması lazım. Geçmişteki, anlaşmalardan kaynaklanan garantör konumumuzla Yunanistan ve Türkiye her iki ülkenin Başbakanları olarak çözüme ulaşma konusunda gereken her türlü olumlu katkıyı yapmaya karar verdik. Bu yönde de çalışmalarımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.