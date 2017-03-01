'Kıbrıs sorununun çözümü İsrail ile Türkiye arasındaki...'

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh, 'Kıbrıs sorununun çözümü İsrail-Türkiye arasındaki doğalgaz projelerini hızlandıracaktır' dedi.

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh, "Kıbrıs sorununun çözümü İsrail-Türkiye arasındaki doğalgaz projelerini hızlandıracaktır" dedi.

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh, Ankara'da gazeteciler ile bir araya geldi. Normalleşme sürecinin ardından Türkiye-İsrail arasında başlayan enerji görüşmeleri ile ilgili bilgi veren Büyükelçi Naeh, iki ülke arasındaki önceliğin enerji iş birliği olduğunu ve Kıbrıs sorununun çözümünün doğalgaz projelerini hızlandıracağını kaydetti. Naeh, iki ülke arasındaki ticaret hacmini birkaç yıl içinde 4 milyar dolardan 8 milyar dolara çıkarmak istediklerini de söyledi.

Diğer yandan İsrailli yetkililerden alınan bilgiye göre, İsrail ile doğalgaz anlaşmasının bu yaz başına kadar imzalanmasının beklendiği belirtildi. Doğalgaz hattının 1.5 yıl içerisinde tamamlanması ve 2021 yılına kadar İsrail doğalgazının Türkiye'ye ulaşması bekleniyor.

(İlker Turak / iha)