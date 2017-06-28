'Kıbrıs sorunu artık bir çözüme kavuşturulmalı'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs Konferansı'nın ilk oturumunun ardından yaptığı açıklamada 50 yıldır devam eden Kıbrıs sorununun çözüme kavuşturulması gerektiğini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs Konferansı'nın ilk oturumunun ardından yaptığı açıklamada 50 yıldır devam eden Kıbrıs sorununun çözüme kavuşturulması gerektiğini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'nin Crans Montana kentinde başlayan Kıbrıs Konferansı'nın ilk oturumunun ardından açıklama yaptı. Çavuşoğlu, Montana'ya çözüm için geldiklerini ifade ederek, "50 senedir devam eden bu sorun artık bir çözüme kavuşturulmalı" dedi.

