08.01.2017 16:26 Kıbrıs müzakerelerinde kritik dönemeç

BM gözetiminde sürdürülen Kıbrıs müzakereleri, 9-12 ocak tarihlerinde Cenevre'de devam edecek. BM gözetiminde sürdürülen Kıbrıs müzakereleri, 9-12 ocak tarihlerinde Cenevre'de devam edecek.

Kıbrıs sorunu Ekonomi, Avrupa Birliği, Mülkiyet, Yönetim-Güç Paylaşımı, Toprak ile Güvenlik ve Garantiler olmak üzere 6 temel başlıktan oluşuyor. Taraflar, 11 Ocak'ta kendi haritalarını sunacak. Müzakerelerin ardından 12 Ocak'ta, garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılacağı uluslararası konferans düzenlenecek. Konferansa BM Güvenlik Konseyi üyeleri ile gerekli görülmesi halinde diğer ilgili tarafların temsilcilerinin de katılması bekleniyor.



