Kıbrıs müzakere heyeti Ankara'ya gidiyor

KKTC Cumhurbaşkanlığı müzakere heyeti, Kıbrıs Konferansı hazırlık çalışmaları kapsamında Ankara'ya gidiyor.

KKTC Cumhurbaşkanlığı müzakere heyeti, Kıbrıs Konferansı hazırlık çalışmaları kapsamında Ankara'ya gidiyor.

Kıbrıs Müzakerecisi Özdil Nami başkanlığındaki KKTC Cumhurbaşkanlığı müzakere heyeti, Crans Montana'da 28 Haziran'da gerçekleştirilecek Kıbrıs Konferansı hazırlık çalışmaları kapsamında yarın sabah Ankara'ya gidecek. Müzakere heyetinin toplantı tarihinin açıklanmasının ardından başlayan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı başkanlığındaki Crans Montana'da devam edecek Kıbrıs Konferansı'na yönelik günlük çalışma toplantıları, geçtiğimiz hafta boyunca da devam etmişti.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ise Perşembe akşamı 21.30'da Ercan'dan Ankara'ya hareket edecek. Cumhurbaşkanı Akıncı, Türkiye'de üst düzey temaslar gerçekleştirecek ve müzakere heyetinin Ankara'daki çalışmalarına da katılacak.

(Emir Abdurrahman Bulut / İHA)