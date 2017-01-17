17.01.2017 12:58 Kıbrıs'la ilgili beşli konferans yarın devam edecek

Kıbrıs müzakerelerinde 'Güvenlik ve Garantiler' konusunun ele alındığı Beşli Konferans, 5 gün aradan sonra yarın İsviçre'nin Mont Pelerin kentinde devam edecek. Kıbrıs müzakerelerinde "Güvenlik ve Garantiler" konusunun ele alındığı Beşli Konferans, 5 gün aradan sonra yarın İsviçre'nin Mont Pelerin kentinde devam edecek.

Cenevre'de gerçekleşen 3 günlük yoğunlaştırılmış müzakerelerin ardından Kıbrıs'taki taraflar ve 3 garantörün katılımıyla 12 Ocak'ta başlayan konferansa, Yunanistan'ın hazırlık talebiyle 18 Ocak'a kadar ara verilmişti. Cenevre'deki mutabakat uyarınca, 5 taraflı çalışma gruplarının katılacağı konferansta Kıbrıs Türk tarafını Müzakereci Özdil Nami başkanlığında bir grup temsil edecek. KKTC'den bu sabah ayrılan Nami başkanlığındaki çalışma grubu dün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile uzun bir çalışma toplantısı yaptı. Çalışma grubunun, sürecin sağlıklı işlemesi ve planlandığı şekilde ilerlemesini sağlamak amacıyla konferans süresince Cumhurbaşkanı Akıncı ile yakın istişare içinde olacağı öğrenildi. Beşli Konferansın, 3 gün sürmesi öngörülen çalışmanın ardından ay sonu veya şubat başı, "Güvenlik ve Garantiler" başlıklarında süreci sonuca götürecek nihai kararın verilmesinin beklendiği siyasi seviyede sürmesi bekleniyor.



ÇALIŞMA GRUPLARI 5 TARAFLI OLUŞTURULDU

Mont Pelerin'de yarın devam edecek Beşli Konferans çerçevesinde çalışmalarda bulunacak çalışma grupları, garantörlerin de katılımıyla 5 taraflı oluşturuldu. Nami'nin başkanlık ettiği Kıbrıs Türk çalışma grubunda KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Diplomasi ve Avrupa Birliği Özel Danışmanı Erhan Erçin, Cumhurbaşkanlığı Hukuk İşleri Danışmanı Sülen Karabacak, Dış İlişkiler Uzmanı İpek Borman Genç ve Müzakere Heyeti Üyesi Sertaç Güven yer alıyor. Rum tarafı konferansa Müzakereci Andreas Mavroyannis ve 4 kişilik ekiple katılıyor. Türkiye adına ise KKTC Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Büyükelçi Ahmet Muhtar Gün başkanlığında bir heyetin yer alması bekleniyor.

Elde edilen bilgiye göre, Mont Pelerin'de yarın devam edecek Beşli Konferans'ta, tarafların, "Güvenlik ve Garanti"yle ilgili beklenti ve önerileri not edilecek. Bu arada, konferansın ardından, "Güvenlik ve Garantiler" başlığının, diğer başlıklarla eş zamanlı nasıl yürütüleceğine ilişkin çalışma yöntemiyle ilgili değerlendirme yapılması da söz konusu.



