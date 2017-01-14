14.01.2017 20:50 'Kıbrıs konusunda kırmızı çizgilerimiz bellidir'

Başbakan Binali Yıldırım, 'Kıbrıs için şartlarımız bellidir, kırmızı çizgilerimiz bellidir. Kıbrıs'ta güvenlik ve garanti konusu Türkiye'nin etkin garantisi ve güvenliği hiçbir şart altında vazgeçilemez, ortadan kaldırılamaz.' dedi. Başbakan Binali Yıldırım, "Kıbrıs için şartlarımız bellidir, kırmızı çizgilerimiz bellidir. Kıbrıs'ta güvenlik ve garanti konusu Türkiye'nin etkin garantisi ve güvenliği hiçbir şart altında vazgeçilemez, ortadan kaldırılamaz." dedi.

Yıldırım, TBMM'de gazetecilerin sorularını cevapladı. Yıldırım, TBMM Genel Kurulu'nda tartışılan, Anayasa'nın ilk dört maddesiyle ilgili soruya, "Anayasa'nın 4 maddesi, nedir devletin şekli Cumhuriyet. Madde 1. Niteliği ne, demokratik laik sosyal hukuk devleti niteliği. üçüncüsü ne, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, bayrağının ayyıldızlı bayrak olduğu, marşının İstiklal Marşı olduğunu, dilinin Türkçe olduğunu, Başkentin Ankara olduğunu... 4'üncü madde de bu 3 maddenin değiştirilemeyeceğini, değiştirilmesinin teklif edilemeyeceğini. Dolayısıyla bizde teklif etmedik, teklif edenlerle de işimiz olmaz. Bu kadar açık ve nettir. Bunlar devletin temelleridir, devletin olmazsa olmazlarıdır. On yıldır AK Parti ne diyor? Tek devlet, millet, bayrak, vatan. Onun için ucuz polemiklerden herkes uzak dursun. Bu maddelerin teminatı yüce Türk milleti ve AK Parti iktidarıdır" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Devlet Bahçeli ile görüşüp görüşemediğini ilişkin soruya, Bahçeli'nin neyin değiştirilip, değiştirilmeyeceğini iyi bileceğini ifade etti.

Yıldırım, 'Kıbrıs' sattınız' iddialarına ilişkin olarak, "Çok ayıp. En azından haddinin bilmemektir. Gitmeyince satmış mı oluyoruz? Böyle bir şey olur mu? Gitmemizi gerektiren durum yok. Kıbrıs ile ilgili görüşmeler uzun yıllardır devam ediyor. Kıbrıs için şartlarımız bellidir, kırmızı çizgilerimiz bellidir. Kıbrıs'ta güvenlik ve garanti konusu Türkiye'nin etkin garantisi ve güvenliği hiçbir şart altında vazgeçilemez, ortadan kaldırılamaz. Eğer iki toplumlu bir devlet kurulacaksa, bu devletteki yönetim adil paylaşım adil olmalıdır. Toprak ve mülkiyet konularında Türk tarafının herhangi bir mağduriyeti, kazanılmış haklarının ortadan kaldırılması söz konusu olamaz. Kısaca kurulacak bir ortaklık, ortak bir devlette her şey iki tarafı da mutlu ve memnun edecek şeklide olmalıdır. Bütün bunlar olduktan sonra da, Türkiye'nin etkin garantisi ve güvenlikle ilgili tedbirleri aynen devam etmelidir" dedi.

(Ahmet Umur Öztürk / İHA)

