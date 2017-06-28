İsviçre'de gerçekleştirilen Kıbrıs Konferansı'nın ilk gün görüşmelerine Türk tarafı, görüşlerini ve beklentilerini ayrıntılı olarak izah etti.

İsviçre'de gerçekleştirilen Kıbrıs Konferansı'nın ilk gün görüşmelerine Türk tarafı, görüşlerini ve beklentilerini ayrıntılı olarak izah etti.

Kıbrıs Konferansı'nda ilk gün görüşmeleri tamamlandı. Türk yetkililerden edinilen bilgilere göre; ilk gün güvenlik ve garantiler başlığında Türk tarafı, görüşlerini ayrıntılı olarak izah etti. Garanti sisteminin kurulacak yeni ortaklığın yaşaması için neden gerekli olduğunu gerekçeleriyle anlatıldı. Kıbrıs Türk tarafının geçmişte yaşadığı acı tecrübelerinden kaynaklanan haklı endişelerinin bulunacak çözümde ortaya konacak güvenlik ve garanti sistemi için elzem olduğunu vurgulandı.

Türk tarafı, konferansın sadece güvenlik ve garantiler başlığının ele alındığı bir ortam olmadığını, zira Ada'daki iki taraf arasında sürdürülen görüşmelerde ortaya çıkacak anayasal düzenin nasıl olacağının da bilinmesinin gerekeceğini dile getirdi. Bu nedenle iki taraf arasında sürdürülmekte olan başlıklarda açıkta kalan konularda varılacak ilerlemenin Konferans'ın başarısı için gerekli olduğu belirtildi.

(Caner Ünver /İHA)