Kıbrıs Konferansı'nda 'Birinci Masa' toplantısına geçildi

İsviçre'nin Crans Montona kasabasında düzenlenen Kıbrıs Konferansı kapsamında Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum tarafları ile 3 garantörün bir araya geldikleri 'Birinci Masa' toplantısına geçildi.

İsviçre'nin Crans Montona kasabasında düzenlenen Kıbrıs Konferansı kapsamında Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum tarafları ile 3 garantörün bir araya geldikleri "Birinci Masa" toplantısına geçildi.

Tüm tarafların Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile varılan mutabakat ve prensipler çerçevesinde hazırlanan paketleri BM'ye sunmaları sonrasında Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Rum lider Anastasiadis ve Rum yetkililer ile yaptığı "İkinci Masa" toplantısının ardından Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum tarafları ile 3 garantörün bir araya geldikleri "Birinci Masa" toplantısına geçildi.

Crans Montana'daki Kıbrıs Zirvesi'nde iki tarafın Birleşmiş Milletler gözetiminde bir araya geldikleri "İkinci Masa" toplantılarında güvenlik ve garantiler dışındaki tüm başlıklarda askıda bekleyen konular ele alınıyor. "Birinci Masa" toplantılarına ise 3 garantör ülke de katılıyor ve 5'li formatta yapılıyor.

