Kıbrıs Konferansı'nda beşli toplantı sona erdi

İsviçre'nin Crans-Montana kentinde devam eden Kıbrıs Konferansı'nda gerçekleştirilen beşli toplantı sona erdi.

İsviçre'nin Crans-Montana kentinde devam eden Kıbrıs Konferansı'nda gerçekleştirilen beşli toplantı sona erdi.

Crans-Montana'da devam eden Kıbrıs Konferası'nda 5'li toplantı sona erdi. Liderler, müzakereciler ve garantör ülkelerin temsilcilerinin katıldığı toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Bu toplantıyla, konferansın bugünkü oturumu sona erdi.

