Kıbrıs Konferansı'nda beşli toplantı sona erdi

İsviçre'nin Crans-Montana kentinde devam eden Kıbrıs Konferansı'nda gerçekleştirilen beşli toplantı sona erdi.
İsviçre'nin Crans-Montana kentinde devam eden Kıbrıs Konferansı'nda gerçekleştirilen beşli toplantı sona erdi. Crans-Montana'da devam eden Kıbrıs Konferası'nda 5'li toplantı sona erdi. Liderler, müzakereciler ve garantör ülkelerin temsilcilerinin katıldığı toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Bu toplantıyla, konferansın bugünkü oturumu sona erdi.
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