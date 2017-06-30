Kıbrıs Konferansı'nda 3. gün

Kıbrıs Konferansı'nın 3'üncü gününde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile çalışma yemeğinde bir araya geldi. Yemeğe, Kıbrıslı Türk Müzakereci Özdil Nami ile Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis de katıldı.

Kıbrıs Konferansı'nın 3'üncü gününde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile çalışma yemeğinde bir araya geldi. Yemeğe, Kıbrıslı Türk Müzakereci Özdil Nami ile Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis de katıldı.

Kıbrıs Konferansı'nda sabah BM Genel Sekreteri Antonio Guterres başkanlığında başlayan beşli toplantıda öğle arası verildi. Guterres, saat 13.30'da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile çalışma yemeğinde biraraya geldi. Yemeğe, Kıbrıslı Türk Müzakereci Özdil Nami ile Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis de katıldı.

