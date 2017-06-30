Kıbrıs Konferansı ikinci masa toplantısı tamamlandı

İsviçre'nin Crans Montana kasabasında düzenlenen Kıbrıs Konferansı kapsamında Birleşmiş Miller (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımıyla yapılan ikinci masa toplantısı sona erdi.

İsviçre'nin Crans Montana kasabasında düzenlenen Kıbrıs Konferansı kapsamında Birleşmiş Miller (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımıyla yapılan ikinci masa toplantısı sona erdi.

İsviçre'nin Cenevre kentine bağlı Crans Montona kasabasında düzenlenen Kıbrıs Konferansı kapsamında BM Genel Sekreteri Antonio Gutteres'in katılımıyla 2.5 saat süren ikinci masa toplantısı sona erdi. Toplantıda "güvenlik ve garanti" başlığı dışında uzlaşma bekleyen konular ele alındı. Toplantının ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ve garantör ülkelerin Crans Montana'daki delegasyon başkanlarının katılacağı çalışma yemeğine geçildi.

