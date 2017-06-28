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'Kıbrıs Konferansı' başlıyor
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'Kıbrıs Konferansı' başlıyor

İsviçre'nin Crans-Montana kasabasında düzenlenen Kıbrıs Konferansı başladı. Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılıyor.

İsviçre'nin Crans-Montana kasabasında düzenlenen Kıbrıs Konferansı başladı. Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılıyor.
İsviçre'nin Crans-Montana kentinde gerçekleştirilen Kıbrıs Konferansı, Le Regent Kongre Merkezi'nde yapılıyor. Ocak 2017'de başlayan ve 5 aylık aradan sonra yeniden toplanan konferansa Kıbrıs'taki tarafların yanı sıra, garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere de katılıyor. Toplantılara KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'in yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ve İngiltere Dışişleri Bakanlığı Savunma ve İstihbarat Genel Direktörü Jonathan Allen katılıyor. AB'yi ise AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmerman ile AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in Kıbrıs Özel Temsilcisi Pieter Van Nuffel temsil ediyor. Binaya ilk gelen Rum lider Anastasiadis oldu. Anastasiadis'i AB temsilcisi Timmerman, Cumhurbaşkanı Akıncı, Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias, İngiliz yetkili Allen ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu izledi.
Kıbrıs'ın geleceği için büyük önem taşıyan konferansı kalabalık bir basın grubu izliyor. Konferansta ayrıca garantörlerin de katıldığı ikinci bir masada "Güvenlik ve Garantiler" başlığı ele alınacak. "Güvenlik ve Garantiler" başlığı, 12 Ocak'tan sonra yeniden siyasi düzeyde görüşülecek.
Bu arada, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve beraberindeki heyet, konferans için dün İsviçre'ye gitti. Cenevre'den Crans-Montana'ya İsviçre Savunma Bakanlığının sağladığı helikopterle giden Akıncı, gecenin ilerleyen saatlerine kadar temaslarda bulundu. Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Konferansı resmi açılış yemeğinin ardından İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de bir araya gelen Akıncı, konferans öncesinde durum değerlendirmesinde bulundu.

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