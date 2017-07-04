Kıbrıs Konferansı 5'li toplantıyla devam ediyor

Crans Montana'da süren Kıbrıs Konferansı, Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katıldığı birinci masa toplantısı ile devam ediyor.

Crans Montana'da süren Kıbrıs Konferansı, Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katıldığı birinci masa toplantısı ile devam ediyor.

İsviçre'nin Crans Montana şehrinde devam eden Kıbrıs Konferansı'nda iki tarafın BM gözetiminde bir araya geldikleri toplantının ardından birinci masa toplantısına geçildi. Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katıldığı birinci masa toplantısı, beşli formatta yapılıyor. Konferansın sabahki oturumunda müzakerecilerin de eşlik ettiği liderler, güvenlik ve garantiler dışındaki tüm başlıklarda askıda bekleyen konuları ele aldı.

Kıbrıs Konferansı'nda dün tüm taraflar, BM Genel Sekreteri ile varılan mutabakat ve prensipler çerçevesinde hazırladıkları paketleri BM'ye sunmuştu.

(Emir Abdurrahman Bulut /İHA)