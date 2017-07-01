Kıbrıs Konferansı 4'üncü gününde

İsviçre'nin Crans-Montana Kasabası'nda gerçekleştirilen Kıbrıs Konferansı'nın 4'üncü günü 5'li toplantıyla başladı.

İsviçre'nin Crans-Montana Kasabası'nda gerçekleştirilen Kıbrıs Konferansı'nın 4'üncü günü 5'li toplantıyla başladı.

İsviçre'nin Crans-Montana kasabasında gerçekleştirilen Kıbrıs Konferansı dördüncü gününde sürüyor. "Mülkiyet", "Yönetim ve Güç Paylaşımı", "Toprak", "AB İlişkileri" ve "Ekonomi" başlıklarıyla "Güvenlik ve Garantiler" konularında açıkta kalan hususların paket şeklinde birbirleriyle bağlantılı olarak eş zamanlı ele alınması anlayışı gündeme geldi. Akşamki yemekli çalışma toplantısında tüm taraflar "Yakınlaş-kazan" yaklaşımına onay verdi.

Cenevre saatiyle saat 10.30'da 1+1 formatıyla yapılması öngörülen toplantı, Rum liderin heyetine Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis'i de eklemeyi talep etmesi üzerine, 2+1 formatıyla yapılıyor. Liderlerin müzakerecilerinin yanı sıra sözcülerinin katıldığı toplantıya garantörler de Dışişleri Bakanları seviyesinde temsil ediliyor.

Kıbrıs'taki tarafların hem kendi aralarında, hem de garantörlerle gerçekleştirdiği toplantıların ardından dün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in gelmesiyle, "Mülkiyet", "Yönetim ve Güç Paylaşımı", "Toprak", "AB İlişkileri" ve "Ekonomi" başlıklarıyla "Güvenlik ve Garantiler" konularında açıkta kalan hususların paket şeklinde birbirleriyle bağlantılı olarak eş zamanlı ele alınması anlayışı gündeme geldi.

İlk 2 günün sonunda, sıkıntıların aşılıp, ilerleme sağlanabilmesi amacıyla konuların bir paket anlayışıyla ilişkilendirilip, ele alınması gündeme geldi. 6 başlığın tümünü kapsayan bir paket anlayışı fikrinin yanı sıra değişik konuları içeren mini paket anlayışı masaya geldi. Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafının her iki alternatife de açık olduğunu bildirmesine rağmen Rum tarafı süre istemişti.

Liderlerle gerçekleştirdiği ikili temasların ardından garantörlerle ayrı ayrı görüşen Guterres'in önerisi üzerine garantörlerle liderlerin bir araya geldiği akşamki yemekli çalışma toplantısında tüm tarafların "Yakınlaş-kazan" yaklaşımına onay verdiği öğrenildi.

Çizilen çerçeve içinde önümüzdeki hafta ilerleme olması halinde başbakanların da Crans Montana'ya gelmesi öngörülüyor.

