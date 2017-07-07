Kıbrıs görüşmeleri son mu buldu ?

KKTC Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, Kıbrıs Konferansı sırasında Rum lider Nikos Anastasiadis'in görüşmelerden çekildiği iddiasına ilişkin, 'Bazı basın mensubu arkadaşlarımız maalesef Rum kaynaklı bilgileri gerçekmiş gibi yansıtarak ve doğruluğunu yanlışlığını araştırmadan yorumlar yapıyorlar. İşin doğrusu yarin sabahın erken saatlerinde ancak ortaya çıkar' dedi.
KKTC Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, Kıbrıs Konferansı sırasında Rum lider Nikos Anastasiadis'in görüşmelerden çekildiği iddiasına ilişkin, "Bazı basın mensubu arkadaşlarımız maalesef Rum kaynaklı bilgileri gerçekmiş gibi yansıtarak ve doğruluğunu yanlışlığını araştırmadan yorumlar yapıyorlar. İşin doğrusu yarin sabahın erken saatlerinde ancak ortaya çıkar" dedi. KKTC Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, İsviçre'nin Crans-Montana kentinde devam eden Kıbrıs Konferansı sırasında Rum lider Anastasiadis'in görüşmelerden çekildiği iddiasına ilişkin resmi Twitter hesabından açıklama yaptı. Denktaş, "Yorum yapmamak için direndim ama telefon ve mesajlar durmak bilmiyor. Crans Montana' da görüşmeler halen devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın ve TC Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları dışında buradan gelecek hiçbir yorum doğruyu yansıtmıyor. Bazı basın mensubu arkadaşlarımız maalesef Rum kaynaklı bilgileri gerçekmiş gibi yansıtarak ve doğruluğunu yanlışlığını araştırmadan yorumlar yapıyorlar. İşin doğrusu yarın sabahın erken saatlerinde ancak ortaya çıkar" dedi.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.