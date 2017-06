Kıbrıs gazisi 40 yıldır el süpürgesi üretiyor

Kıbrıs Gazisi Ali Ekber, 40 yıldır el süpürgesi üretimi yapıyor.

Kıbrıs Gazisi Ali Ekber, 40 yıldır el süpürgesi üretimi yapıyor.

Ünye Cumhuriyet Meydanı'nda belediye tarafından açılan stantta mesleğini tanıtan Ali Ekber, "Yıllar önce babadan kalma mesleğimizi devam ettiriyoruz. Belediyemiz de bu konuda bizlere sahip çıkarak bu sene ikinci standımızı meydanda açtık. Güzel bir sosyal etkinliğimiz var, vatandaşlarımız geliyor alıyorlar. Eski günlerin halen ölmediğine inanıyorum. Malzemelerimizi Samsun-Çarşamba'dan alıyorum. 1 ton ya da 500 kilo civarındaki malzeme yetiyor. Çeşit olarak dükkan süpürgesi ev süpürgesi ve örümcek süpürgesi olmak üzere üç çeşit malzeme var. 1977 yılından beri severek yaptığım bu mesleğimi 40 senedir devam ediyorum" dedi.



"KIBRIS GAZİSİYİM"

Askerliğini 1974 yılında Kıbrıs'ta yapan Ali Ekber, "Askerlikten sonra babadan kalan meslek diye süpürge ustalığına devam ettim. Şu anda hem çevre halkı olarak hem de süpürgeci ustası olarak tanınıyorum. Ömrüm yettiği sürece bu işi yapmaya devam edeceğim" diye konuştu.

Günümüzde teknolojinin gelişmesinin en çok kendilerini olumsuz etkilediğini belirten Ali Ekber, "Elektrikli süpürgelerinden önce bir hane üç tane süpürge alırken şimdi bir tane bile zor alıyor. Eskiden malzeme yetiştirmekte zorlanırdık. Şimdi ise ilgi göremiyoruz, bu ot süpürgeleri geleneksel yöntemlerle hazırlanışı bakımından yöremiz için yaşatılması gereken bir değer. Halen daha ot süpürgesine ilgi gösteren ev hanımları var. Bunun da sebebi elektrikli süpürge ile her yerin süpürülemiyor olması. Elektriklinin giremediği yer ot süpürgesi girebiliyor. Ayrıca dış mekanlarda da en çok ot süpürgesi kullanılıyor. Ünye'de halen bu tarz geleneksel süpürgelere ilgi var. Şu an satışlarımız gayet iyi. Her yıl binlerce süpürgeyi ailemle birlikte üretiyorum. Ve sağlığım yettiği sürece bu işime devam edeceğim" şeklinde konuştu.

(Hamza Alp /İHA)