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KHK yayınlandı! Binlerce memur ihraç edildi
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KHK yayınlandı! Binlerce memur ihraç edildi

Hükümet yeni bir KHK daha yayınlandı! Yeni Kanun Hükmünde Kararname ile çok sayıda memur görevden ihraç edildi.

Hükümet yeni bir KHK daha yayınlandı! Yeni Kanun Hükmünde Kararname ile çok sayıda memur görevden ihraç edildi. 7 Şubat tarihli KHK'da 4464 kişinin terör örgütü soruşturmasından ihraç edildiği açıklandı.

Buna göre Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 2 bin 585, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 893, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden aralarında emniyet müdürlerinin de olduğu 417, İçişleri Bakanlığı'ndan 49, Dışişleri Bakanlığı'ndan 48, Ekonomi Bakanlığı'ndan 15, Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı'ndan 3, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 16 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 3 asker meslekten ihraç edildi.

Ayrıca Yargıtay'dan 10, YSK'dan 10, TRT'den 80, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 1, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan (TOKİ) 2, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden 2, Yüksek Öğretim Kurulu'ndan 330 kişi kamu görevinden çıkarıldı.

Yeni KHK ile daha önce görevden uzaklaştırılan 2 Emniyet Genel Müdürlüğü, 1 İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler, 1 Kültür ve Turizm Bakanlığı, 9 Milli Eğitim Bakanlığı, 4 Sağlık Bakanlığı personeli ise göreve iade edildi. ABD'de öğrenim gören 2 kişinin de öğrencilik statüsü geri verildi.

242 POLİSİN RÜTBE VE HAKLARI ALINDI

Son KHK'nın 3. maddesine göre, Emniyet Teşkilâtı Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği emekliye sevk edilenler, kendi isteğiyle emekli olanlar veya Emniyet Teşkilâtı Disiplin Tüzüğü hükümlerine göre meslekten veya devlet memurluğundan çıkarılanlar ile istifa etmiş sayılanlardan, "milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Gülen örgütü bağlantılı" 242 kişinin rütbeleri alındı.
Kararnameye göre, bu kişiler görev yaptıkları teşkilâta ve kamu görevlerine yeniden kabul edilmeyecek, doğrudan veya dolaylı görevlendirilemeyecek.

Ayrıca taşıdıkları mesleki unvanları ve sıfatlarını kullanamayacak, bu unvan ve sıfatlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamayacak. Bu kişilerin her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve diğer görevleri de sona ermiş sayılacak.

Bu emniyet mensuplarının silah ruhsatları, emekli polis kimlikleri, gemi adamlığına ilişkin belgeleri, pilot lisansları ve ilgili pasaport birimlerince pasaportları iptal edilecek. Özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamayacaklar.

2 OCAK TARİHLİ BAKANLAR KURULU'NDA HAZIRLANDI

686 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında 2 Ocak'ta toplanan Bakanlar Kurulu tarafından Anayasa'nın 121. maddesi ile 2935 Sayılı Olağanüstü Hâl Kanunu'nun 4'üncü maddesine göre hazırlandı. Resmi Gazete'nin Salı günkü mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre 686 Sayılı KHK ile, "terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca (MGK) devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı olan kişiler, kamu görevinden başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarıldı".

Bu kişilere başka herhangi bir tebligat yapılmayacak. Haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem olacak.
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