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KHK protestosuna polis müdahalesi: 12 gözaltı
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KHK protestosuna polis müdahalesi: 12 gözaltı

Ankara'da Kanun Hükmünde Kararname'yle (KHK) görevden alınan akademisyenlerin başlattığı açlık grevine destek vermek için oturma eylemi gerçekleştiren şahıslara müdahalede bulunan polis ekipleri, 1'i kadın 12 kişiyi gözaltına aldı.

Ankara'da Kanun Hükmünde Kararname'yle (KHK) görevden alınan akademisyenlerin başlattığı açlık grevine destek vermek için oturma eylemi gerçekleştiren şahıslara müdahalede bulunan polis ekipleri, 1'i kadın 12 kişiyi gözaltına aldı.
Ankara'da yaklaşık 30 civarında eylemci, KHK ile çalıştıkları üniversiteden ihraç edilen iki akademisyenin başlattığı açlık grevine destek vermek için Yüksel Caddesinde oturma eylemi gerçekleştirdi. Polis ekipleri, ateş yakarak çevreye rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle grubu gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden eylemlerini sonlandırmaları konusunda uyardı. Gruba eylemi sona erdirmeleri için 5 dakika süre veren polis ekipleri, tüm uyarılara rağmen oturma eylemine devam eden eylemcilere müdahalede bulundu. Çevik Kuvvet ekiplerince yapılan müdahale sonucunda 1'i kadın 12 eylemci gözaltına alındı. Eylemcilerden arda kalan malzemeler polis ekiplerince toplandı.
Polis müdahalesine tepki gösteren vatandaşlar, alandan uzaklaştırıldı.
(Caner Ünver - Musa Erdoğan/İHA)

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