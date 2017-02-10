10.02.2017 14:30 KHK protestosuna polis müdahale etti

Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsünde KHK ile üniversitelerden yapılan ihraçları protesto eden gruba polis müdahale etti. 11 kişi gözaltına alındı. Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsünde KHK ile üniversitelerden yapılan ihraçları protesto eden gruba polis müdahale etti. 11 kişi gözaltına alındı.

Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'nde Eğitim-Sen öncülüğündeki gruplar KHK ile üniversitelerden yapılan ihraçları protesto etmek için toplandı. Toplanan grubu polis uyardı. Uyarıları grupların dikkate almaması üzerine polis ekipleri müdahale ederek, 11 kişiyi gözaltına aldı. CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker ise gözaltına alınanlardan birini polisin elinden almak istedi. Polis ile Şeker arasında tartışma yaşandı. Yaşanan gerginlik devam ediyor.

(Uğur Kan Yüksek/İHA)

