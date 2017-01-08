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KGC'nin düzenlediği başarı gazeteciler ödülleri sahiplerini buldu
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KGC'nin düzenlediği başarı gazeteciler ödülleri sahiplerini buldu

Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti (KGC) tarafından, '10 Ocak Gazeteciler Günü' dolayısıyla düzenlenen programda gazetecilik başarı ödülleri sahiplerini buldu.

Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti (KGC) tarafından, "10 Ocak Gazeteciler Günü" dolayısıyla düzenlenen programda gazetecilik başarı ödülleri sahiplerini buldu.

Bir restoranda düzenlenen programda, "Hüsnü Açıksöz" ödülü, basın hizmet ödülleri ve yarışma kategorilerinde dereceye giren gazetecilere ödülleri verildi.

Ödül töreninde konuşan Kastamonu Valisi Mesut Yıldırım, Kastamonu basınının sorumlu gazeteciliğin gereklerini yerine getirdiğine dikkat çekti.

Gazeteciliğin, kolay iş olmadığını ifade eden Vali Yıldırım, şunları söyledi: "Sokakta çöpü süpüren insanın yaptığı iş de kutsaldır, sizlerin yaptığı iş de kutsaldır. Yeter ki bir iş bir meslek emek harcanarak yapılsın. En önemlisi de vicdanla yapılsın. Burada gazetecilik mesleğinin önemi ortaya çıkıyor. Gazetecilik mesleği mutlak suretle vicdanla yapılmak zorundadır. Sorumlu gazetecilik neyi gerektiriyorsa Kastamonu basını bunu yapıyor, gerek eleştirilerinizde gerekse övgülerinizdeki sergilediğiniz tutarlılık nedeniyle her birinize ayrı ayrı müteşekkirim. Toplumun yararına da zararına da kullanabileceğiniz bir yeteneğiniz var, elinizde bir güç tutuyorsunuz ve bu gücü doğru şekilde kullanmanız halinde hem vicdanen müsterih, hem de topluma karşı sorumluluğunuzu yerine getirmenin iç huzurunu yaşayabileceğiniz bir mesleği icra ediyorsunuz. Ülke olarak birlik ve beraberliğimizi koruma anlamında gösterdiğiniz haberlerinize yansıyan duyarlılık ayrıca övgüye değerdir, bu duygularla '10 Ocak Gazeteciler Günü'nüzü kutlu olmasını diliyorum"

"Kastamonu basını görevini özveriyle yerine getiriyor"

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ise, gazetecilerin 7 gün 24 saat görevlerinin başında olduğunu belirtti. Kastamonu basınının görevini özveriyle yerine getirdiğini dile getiren Babaş, "Gazeteciler ciddi manada bir emek sarf ediyor. Gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum" dedi.

Başkan Babaş, yapımında sona gelinen Turhan Topçuoğlu Şehir Parkı içerisindeki iki katlı binayı Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti'ne tahsis ettiklerini belirterek, burada Basın Müzesi oluşturulacağını söyledi.

"10 Ocak'lar bizler için bir bayram değil, dayanışma günleridir"

Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Yılmaz da, gazeteciler gününün kendileri için bayram günü değil dayanışma günleri olduğunu ifade ederek, "Bilindiği gibi 10 Ocak 1961, basında çalışanların haklarına ilişkin 212 sayılı yasanın uygulanmaya başlandığı gündür. Bu yasa, basın emekçilerinin sigortalı çalışmasını, işten çıkarılmaları durumunda ihbar ve kıdem tazminatlarının ödenmesini, yıllık ve haftalık olmak üzere belirlenen tarihlerde izin yapmalarını ve belki en önemlisi de gazetecilik faaliyetlerini özgürce yürütmelerini güvenceye bağlamaktaydı. Ancak günümüzde meslektaşlarımız çalışma ve yaşama koşulları ile mesleki yeteneklerini geliştirme ve mesleklerini özgürce yapma olanakları bakımından 10 Ocak 1961'den daha iyi haklara sahip değildirler. Bu nedenle meslektaşlarımız açısından bir bayramdan da söz edemeyiz. Hep tekrarladığımız üzere 10 Ocak'lar bizim için bayram günü değil, dayanışma günleridir. 1984 yılında kurulan Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti olarak bu gün 3. kez gazetecilik başarı ödülleri programı düzenlemekteyiz. Toplam 4 kategoride düzenlenen yarışmalarda, 6 gazetecimiz ödüle layık görülmüştür" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Hüsnü Açıksöz'ün adını taşıyan ödül, Açıksöz adına önemli yazılar kaleme alan Yrd. Doç. Dr. Mustafa Eski'ye, gazetecilik başarı ödülleri kapsamındaki, "Basın Hizmet Ödülleri" kent merkezinde yayın yapan 6 yerel gazetenin baskı ustaları olan Kastamonu Gazetesi'nden Orhan Kaybandıoğlu, Nasrullah Gazetesi'nden Murat Gürkan, Sözcü ve Gündem Gazeteleri'nden İsmail Kansu, Doğrusöz Gazetesi'nden Alperen Erkuş ve Açıksöz Gazetesi'nden Recep Akın'a verildi.

Ayrıca düzenlenen yarışmada Genel Haber dalındaki ödül Neslihan Çınar ve Mehmet Seyitoğlu'na, Araştırma-İnceleme-Röportaj dalındaki ödül Sabahattin Büyükoral ve Gözde Mınık'a, Genel Mizanpaj dalındaki ödül de Elif Kural ve Emine Eğribaş'a verildi.
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