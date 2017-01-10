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KGC Başkanı Kösedağ: '10 Ocak dayanışma ve güçlerimizi birleştirme günü olsun'
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KGC Başkanı Kösedağ: '10 Ocak dayanışma ve güçlerimizi birleştirme günü olsun'

10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısıyla yazılı açıklama yapan Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, basın mensuplarının kamuoyunun bilgilendirilmesindeki en önemli unsurlardan biri olduğunu söyledi.

10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısıyla yazılı açıklama yapan Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, basın mensuplarının kamuoyunun bilgilendirilmesindeki en önemli unsurlardan biri olduğunu söyledi.

Başkan Metin Kösedağ, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

" Tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir medyanın toplumsal kalkınmanın, gelişmenin sağlanmasında önemli yeri vardır. İletişim ve buna bağlı olarak etkileşim sürecinin belirleyici olduğu günümüzde gazetecilik, insanlara haber ve bilgi akışı sağlama gibi çok yönlü bir misyonu içermektedir. Bu önemli misyonu yerine getirmek için her şartta görevleri peşinde koşan gazetecilerimiz düzenli bir mesaisi olmadan, halkı bilinçlendirmek için verdiği mücadele her türlü takdirin üzerindedir. İşletmelerin en büyük sermayesi ve en büyük varlığı kuşkusuz çalışan insan kaynağıdır.

Ancak; 10 Ocak'lar meslektaşlarımız için ne yazık ki bir kutlama vesilesi olamamaktadır. Dileğimiz içinde bulunduğumuz olağanüstü dönemin bir an önce sona ermesi, gazetecilerin hak ettikleri güvencelere kavuşturulması, haklarının/hukuklarının yeniden elde edilmesi ve mesleğin iade-i itibarının sağlanmasıdır. Dayanışma ve güçlerimizi birleştirme günü olarak değerlendirdiğimiz bu 10 Ocak Gazeteciler Günü'nün de, mesleki mücadele gücümüzü ve azmimizi arttıran anlamlı bir gün olmasını yürekten diliyorum.

Bu nedenle, güçlü gazeteci, güçlü basın kuruluşunun; güçlü basın kuruluşları da güçlü demokrasinin tesisini sağlayacaktır. Toplumun gelişimi ve kalkınma süreci de, basın çalışanlarının desteği ile daha hızlı olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Ülkemizin ve kentimizin sorunlarını kamuoyuna aktaran ve sorunların çözümünde önerileriyle toplum mekanizmasının daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olan basınımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlar, basın ahlak ve meslek ilkelerine bağlı olarak, kamuoyunun bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesinde büyük rol üstlenen değerli basın mensuplarımıza sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yıl geçirmelerini temenni ederim."
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