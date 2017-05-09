Kesmek için çıktığı ağaçta mahsur kaldı

Kahramanmaraş'ta kesmek için çıktığı ağaçta mahsur kalan vatandaş, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ta kesmek için çıktığı ağaçta mahsur kalan vatandaş, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Ericek Mahallesi'nde Hasan Ünsal (26), kesmek için çıktığı 18 metre yüksekliğindeki kavak ağacında mahsur kaldı. Yapılan ihbar üzerine hareket geçen itfaiye ekipleri, zeminin elverişsiz olması nedeniyle vatandaşa ulaşamadı. Bunun üzerine Kahramanmaraş İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı arama kurtarma ekipleri, olay yerine sevk edildi.

18 metrelik kavak ağacının 15'inci metresinde kestiği dal parçalarının üzerine düşmesi sonucu kolu kırılan ve sıkışan Ünsal'ı kurtarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu. Paraşüt tipi kurtarma yöntemiyle yaralıya ulaşan itfaiye ekipleri, 40 dakika süren çalışma sonrası Hasan Ünsal'ı sıkıştığı yerden kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti.

Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ünsal'ın sağlık durumunun iyi olduğu, sıkışan kolunda kırıklar olduğu öğrenildi.

(Muhammet Özer /İHA)