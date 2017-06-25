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Keşkekli Bayram Geleneği 60 Yıldır Sürüyor
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Keşkekli Bayram Geleneği 60 Yıldır Sürüyor

Aydın'ın Nazilli ilçesi halkının 60 yıl önce başlattığı keşkekli bayram namazı geleneğinde buluşan 3 binden fazla vatandaş dayanışma, kaynaşma ve yardımlaşmanın gururunu bir kez daha yaşadı.

Aydın'ın Nazilli ilçesi halkının 60 yıl önce başlattığı keşkekli bayram namazı geleneğinde buluşan 3 binden fazla vatandaş dayanışma, kaynaşma ve yardımlaşmanın gururunu bir kez daha yaşadı.
Nazilli'ye bağlı Arslanlı Mahallesinde 60 yıldır süregelen gelenekte 3 bin kişiye keşkek, yufka, tavuk-pilav ve zerde tatlısı ikram edildi. Bayram Namazından sonra mahalle halkının bayramlaşmalarının ardından caminin yakınında kurulan masalarda bir gün önceden hazırlanan keşkek, yufka, tavuk-pilav ve zerde tatlısı vatandaşlara ikram edildi. Nazilli ve bölgedeki diğer ilçe ve mahallelere de örnek olan gelenek, Arslanlı Zafer Camii Derneği öncülüğünde vatandaşların desteği ile toplanan yardımlarla yaşatılıyor.

"BU MAHALLEDE 60 YILDIR KEŞKEK, 100 YILDIR DA PİLAV ZERDE HAYRI YAPILIYOR"
Bu güzel geleneği 60 yıldan fazladır yaşattıklarını ifade eden Arslanlı Zafer Camii Dernek Başkanı Cengiz Sadiç, "Yaklaşık 3 bin kişi tarafından yapılan hayırlardan faydalandığımız geleneğimiz olan keşkek hayrı ile bayram gününde birlik ve beraberliği sağlamış oluyoruz. Dedelerimizden ve büyüklerimizden kalan Keşkek Hayrına sadece Arslanlı'dan değil Nazilli'nin her yerinden vatandaşlar geliyor. Keşkek hayrının yanı sıra mahallemizde özellikle İbrahim Özkan ve Hüseyin Arabacı'nın yaptığı ve onlarında dedelerinden, babalarından devraldığı bir asrı geçen Pilav, Yufka ve Zerde Tatlısı Hayrı, bizim keşkek hayrımızdan daha öncelere dayanıyor. Keşkek hayrıyla özdeşleşen bu hayırlarda tüm mahalle halkı ve Camiden çıkanlar önce keşkek, daha sonra pilav, yufka ve zerde yiyerek evlerine dağılıyor. Bizler de bu geleneği yaşattığımız için hizmet ederken büyük haz alıyoruz. Hayırda emeği geçen herkesten Allah razı olsun. İnşallah çocuklarımız ve torunlarımız da bu geleneği yaşatır" dedi.

YARIM SAATTE 3 BİN KİŞİYE DAĞITILDI
Bayram namazını kılmak üzere erkekler Camiye dolarken bayanlar ise ellerindeki kaplarla 275 kilo et ve 275 kilo buğdaydan hazırlanan keşkeğin başında sıra beklediler. Erkeklerin bayram namazını kılmalarının ardından dualar eşliğinde keşkek dağıtımı gerçekleştirildi. Dağıtılan tüm keşkeklerin yarım saatlik kısa bir sürede tamamen tüketilmesi de dikkat çekti.
(Ali Soydemir/İHA)

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