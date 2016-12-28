28.12.2016 11:47 'Keşke sadece para cezası yeseydim' dedirtti

Rusya'nın başkenti Moskova'da yasak yere park eden sürücünün başına 'keşke sadece para cezası yeseydim' dedirten bir iş geldi. Rusya'nın başkenti Moskova'da yasak yere park eden sürücünün başına 'keşke sadece para cezası yeseydim' dedirten bir iş geldi.

Otoparka çekilmek üzere çekici araca konulan otomobilin üzerine, operatörün dikkatsizliği nedeniyle taşıma aksamı düştü. O anlarsa anbean kameraya yansıdı. Görevliler kısa bir süre şaşkınlık yaşasa da ardından işlerine devam etti. Araç sürücüsünün olaya ne tepki verdiğiyse bilinmiyor.



