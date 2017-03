Kesimhaneden 1.5 ton et çaldılar

Sivas'ın Kangal ilçesinde bulunan bir kesimhaneden, 1.5 ton et çalındı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde ilçede bulunan kesimhaneye camı kırarak giren hırsız veya hırsızlar 1.5 ton et çalarak kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde etleri kasaplara dağıtmak için kesimhaneye gelen belediye görevlileri etlerin özellikle but kısımlarından çalındığını fark etti. Daha sonra durum polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kesimhanede incelemelerde bulundu.

Hırsız veya hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.

(Orhan Üngör / İHA)