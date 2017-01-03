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Kesilen onlarca atın etleri kayıp
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Kesilen onlarca atın etleri kayıp

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarmanın baskınında at kesimi yapıldığı ortaya çıkarılan çiftlikte Tarım İlçe Müdürlüğü ekipleri incelemelerde bulunuldu. Çukurlarda çuvallar içerisinde onlarca atın iç organı bulunmasına rağmen kesilen atların etleri henüz bulunamadı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarmanın baskınında at kesimi yapıldığı ortaya çıkarılan çiftlikte Tarım İlçe Müdürlüğü ekipleri incelemelerde bulunuldu. Çukurlarda çuvallar içerisinde onlarca atın iç organı bulunmasına rağmen kesilen atların etleri henüz bulunamadı.
Manavgat ilçesi Kalemler Mahallesindeki jandarmanın baskınında bulunan atlara ait iç organları tedirginliğe neden oldu. Akşam saatlerinde jandarma eşliğinde olay yerine gelen Tarım İlçe Müdürü Yeşim Tıravoğlu Demirtaş ve görevliler, olay yerinde incelemelerde bulundu. Çuvallar dolusu atlara ait iç organı ve diğer manzara karşısında şaşkına dönen ekipler, ölen bir atı Manavgat Belediyesi iş makinesi aracılığıyla kamyona aldıktan sonra havanın kararması nedeniyle olay yerinden ayrıldı.
Sabah yeniden olay yerine giden ekipler, hayvanların iç organlarının atıldığı dev çukurları kapatılırken her gün çok sayıda atın kesildiği iddia edilen sözde at çiftliğini mühürledi.

"ATLARIM ÇALINDI"
Eşiyle birlikte olay yerine gelen Hüseyin Çelik isimli şahıs, Sorgun'da turistleri ata bindirdiğini, son 15 gün içerisinde 4 atının çalındığını, atlarının kesilmiş olabileceğini söyledi. Çelik, at kesilen yerin sahiplerinden davacı olacağını sözlerine ekledi.
Olay yerinde ve açılan çukurlarda çuvallar içerisinde onlarca atın iç organı bulunmasına rağmen kesilen atların etlerinin akıbeti henüz tespit edilemedi.
(Arif Kaplan / İHA)
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