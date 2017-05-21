Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Kerimcan Durmaz'dan hayranlarına müjde
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Kerimcan Durmaz'dan hayranlarına müjde

Sosyal medya fenomeni Dj Kerimcan Durmaz Bodrum'dan hayranlarına single müjdesi verdi.

Sosyal medya fenomeni Dj Kerimcan Durmaz Bodrum'dan hayranlarına single müjdesi verdi.
Dj Kerimcan Durmaz Bodrum'un ünlü gece kulüplerinden Moss Club'ta sahne aldı. Durmaz mekanı tıklım tıklım dolduran yerli ve yabancı turistlere unutulmaz bir gece yaşattı. Saatler öncesinde Moss Club'ta yerlerini alan hayranları ünlü Dj'yin sahneye çıkmasını heyecanla bekledi. Durmaz'ın sahneye çıktığı anda ise sevenleri onu alkışlar ve çığlıklarla karşıladı. Dj kabinine geçen Kerimcan Durmaz, çaldığı şarkılarla hayranlarını eğlendirirken, danslarıyla da beğeni topladı.
Sahne öncesinde basın mensuplarına açıklamalar yapan Durmaz jüri koltuğunda oturduğu televizyon programının finalinin yaklaşması hakkında "çok güzeldi, keyifliydi. Çok güzel insanlarla çalıştım. Çok verimliydi her şey her konuda. Finale yaklaştık, cuma günü bir canlı yayınımız olacak. Halkoylamasıyla birinci belli olacak, biz de çok heyecanlıyız" ifadelerini kullandı.
Yeni single yolda
Yeni projeleri hakkında hayranlarına müjde de veren Kerimcan Durmaz, şunları kaydetti: "Yeni projemiz var tabi ki. Benim bir single çalışmam çıkıyor. Derya Uluğ yazdı, Ozan Çolakoğlu yapıyor aranjesini. Temmuzun başında çıkarmayı düşünüyorum." Şeklinde konuştu.
Bodrum sezonunu açtığını da sözlerine ekleyen Durmaz, " Bu gece de içerisi çok güzelmiş. Öyle duydum. Çok güzel ve yoğun bir sezon bizi bekliyor" diye konuştu.
Kerimcan Durmaz açıklamasının sonunda Bodrumlulara da mesajlar vererek "Bodrumluları çok seviyorum. Bodrum'u çok seviyorum. Burada olmaktan çok mutluyum" dedi.
(Eren Ayhan / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
AK Parti 3. Olağanüstü Kongresi'nde Erdoğan belgeseli
Bu da canlı navigasyon: Adres tarifi 1 TL, adrese götürme 2 TL
KPSS GK-GY başladı
Danimarka'da 'Sığınmacılar gece sokağa çıkmasın' talebi
Polis 50 TL vererek ikna etti
Rus General Vasiliy sanılıyordu... Bakın kim çıktı...
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Yüz binlerce kişiye emeklilik müjdesi! 3 ayınız var
Yüz binlerce kişiye emeklilik müjdesi! 3 ayınız var
Peş peşe depremler! KKTC, Erzincan ve Marmaris'te deprem
Peş peşe depremler! KKTC, Erzincan ve Marmaris'te deprem
Suudiler 100 milyar dolarlık silah aldı!
Suudiler 100 milyar dolarlık silah aldı!
Abdullah Gül AK Parti Kongresi'ne katılmayacak
Abdullah Gül AK Parti Kongresi'ne katılmayacak
Melih Gökçek: Bir dönem daha adayım!
Melih Gökçek: Bir dönem daha adayım!
Kartal şampiyonluğa koşuyor! 4-1
Kartal şampiyonluğa koşuyor! 4-1
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
AK Parti 3. Olağanüstü Kongresi'nde Erdoğan belgeseli
AK Parti 3. Olağanüstü Kongresi'nde Erdoğan belgeseli
Bu da canlı navigasyon: Adres tarifi 1 TL, adrese götürme 2 TL
Bu da canlı navigasyon: Adres tarifi 1 TL, adrese götürme 2 TL
KPSS GK-GY başladı
KPSS GK-GY başladı
Danimarka'da 'Sığınmacılar gece sokağa çıkmasın' talebi
Danimarka'da 'Sığınmacılar gece sokağa çıkmasın' talebi
Polis 50 TL vererek ikna etti
Polis 50 TL vererek ikna etti
Rus General Vasiliy sanılıyordu... Bakın kim çıktı...
Rus General Vasiliy sanılıyordu... Bakın kim çıktı...
Meteoroloji'den yağış uyarısı
Meteoroloji'den yağış uyarısı
Dur ihtarına uymayan minibüsten çıktılar!
Dur ihtarına uymayan minibüsten çıktılar!
CHP'li Arıtman'dan Kılıçdaroğlu'na kurultay çağrısı
CHP'li Arıtman'dan Kılıçdaroğlu'na kurultay çağrısı
Yaşlanmayı geciktiriyor
Yaşlanmayı geciktiriyor
Hatay'da 1 kamyon kaçak silah ele geçirildi
Hatay'da 1 kamyon kaçak silah ele geçirildi
Erdoğan'ın genel başkan olacağı AK Parti Kongresi toplandı
Erdoğan'ın genel başkan olacağı AK Parti Kongresi toplandı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English