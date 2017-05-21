Kerimcan Durmaz'dan hayranlarına müjde

Sosyal medya fenomeni Dj Kerimcan Durmaz Bodrum'dan hayranlarına single müjdesi verdi.

Sosyal medya fenomeni Dj Kerimcan Durmaz Bodrum'dan hayranlarına single müjdesi verdi.

Dj Kerimcan Durmaz Bodrum'un ünlü gece kulüplerinden Moss Club'ta sahne aldı. Durmaz mekanı tıklım tıklım dolduran yerli ve yabancı turistlere unutulmaz bir gece yaşattı. Saatler öncesinde Moss Club'ta yerlerini alan hayranları ünlü Dj'yin sahneye çıkmasını heyecanla bekledi. Durmaz'ın sahneye çıktığı anda ise sevenleri onu alkışlar ve çığlıklarla karşıladı. Dj kabinine geçen Kerimcan Durmaz, çaldığı şarkılarla hayranlarını eğlendirirken, danslarıyla da beğeni topladı.

Sahne öncesinde basın mensuplarına açıklamalar yapan Durmaz jüri koltuğunda oturduğu televizyon programının finalinin yaklaşması hakkında "çok güzeldi, keyifliydi. Çok güzel insanlarla çalıştım. Çok verimliydi her şey her konuda. Finale yaklaştık, cuma günü bir canlı yayınımız olacak. Halkoylamasıyla birinci belli olacak, biz de çok heyecanlıyız" ifadelerini kullandı.

Yeni single yolda

Yeni projeleri hakkında hayranlarına müjde de veren Kerimcan Durmaz, şunları kaydetti: "Yeni projemiz var tabi ki. Benim bir single çalışmam çıkıyor. Derya Uluğ yazdı, Ozan Çolakoğlu yapıyor aranjesini. Temmuzun başında çıkarmayı düşünüyorum." Şeklinde konuştu.

Bodrum sezonunu açtığını da sözlerine ekleyen Durmaz, " Bu gece de içerisi çok güzelmiş. Öyle duydum. Çok güzel ve yoğun bir sezon bizi bekliyor" diye konuştu.

Kerimcan Durmaz açıklamasının sonunda Bodrumlulara da mesajlar vererek "Bodrumluları çok seviyorum. Bodrum'u çok seviyorum. Burada olmaktan çok mutluyum" dedi.

(Eren Ayhan / İHA)