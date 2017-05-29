Kereviç tatlısıyla uyuşturucu madde sevkıyatı

Eskişehir'de, Mersin'in meşhur 'kereviç' tatlısının içine sakladıkları uyuşturucuyu kente sokmaya çalışan 6 kişi yakalandı.

Eskişehir'de, Mersin'in meşhur 'kereviç' tatlısının içine sakladıkları uyuşturucuyu kente sokmaya çalışan 6 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirildiği ve gençlerin yoğunlukta olduğu Üniversite Caddesi mevkii ve çevresinde uyuşturucu ticareti yapıldığı yönünde bilgi aldı. Alınan bilgiler doğrultusunda şube müdürlüğü ekipleri, Mersin'den Eskişehir'e uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen M.N.Ç. (23) isimli şahsı, Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, yanında getirdiği kereviç tatlısı içerisine gizlediği 986 adet ecstasy uyuşturucu hap ile birlikte yakaladı.

Ayrıca ekipler, bu şahısla bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 ayrı adrese eş zamanlı olarak düzenlediği operasyonda, A.C.Ş. (22), A.B.T. (23), H.A.O. (25), S.D.Y. (21) ve O.U.O. (21) isimli şahısları da yakaladı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalar sonucunda bin 60 adet ecstasy uyuşturucu hap, 4 kilo 685 gram esrar maddesi, 40 gram kokain, 1 gram toz esrar, 2 adet hassas terazi, 2 adet esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

Öte yandan, Eskişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(Mustafa Kaplan /İHA)