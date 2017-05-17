Kerem Demirbay Türk Milli Takım forması giyecek

Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'da forma giyen Türk asıllı futbolcu Kerem Demirbay, Türk Milli Takımı forması giyecek.
Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'da forma giyen Türk asıllı futbolcu Kerem Demirbay, Türk Milli Takımı forması giyecek. Türkiye Futbol Federasyonundan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim tarafından uzun süredir takip edilen ve Türk Milli Takımı'na kazandırılmak istenen Demirbay, resmi başvurusunu da yaptı. Bundesliga takımlarından Hoffenheim'da forma giyen genç oyuncu, bir kaç gün evvel yazılı olarak Türk Milli Takımında oynamak istediğini Türkiye Futbol Federasyonu'na iletti. Fatih Terim'in yurt dışında oynayan oyunculara giden çağrı listesinde adı bulunan ve bir sonraki kampa davet edilen Kerem Demirbay'ın gerekli işlemleri tamamlandıktan sonra Kosova maçı kampına katılması bekleniyor."
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