Kerem Demiray, önce 'Türkiye' sonra 'Almanya' dedi

Almanya Bundesliga takımlarından Hoffenheim'de başarılı bir sezon geçiren 23 yaşındaki Türk oyuncu Kerim Demirbay, önce milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanırken, 1 saat sonra Almanya Milli Takımı'nda oynamaya karar vermesi büyük yankı uyandırdı.

Almanya Bundesliga takımlarından Hoffenheim'de başarılı bir sezon geçiren 23 yaşındaki Türk oyuncu Kerim Demirbay, önce milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanırken, 1 saat sonra Almanya Milli Takımı'nda oynamaya karar vermesi büyük yankı uyandırdı.

Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bir açıklama yaparak, "Bundesliga takımlarından Hoffenheim'da forma giyen futbolcu Kerem Demirbay'la ilgili sitemizden yapılan açıklama ile eş zamanlı olarak Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim de konuyla ilgili ayrıntılı bilgileri basınla paylaşmıştır.

Aşağıda Kerem Demirbay'ın ıslak imzası ile Türk Milli Takımı'nı tercih ettiği belge, yasal sürece sokulmuşken, oyuncu 'son dakika' kararını değiştirdiğini duyurmuştur.

Daha evvel Türk Milli Takımı'nda oynamak istediğini beyan eden, bunun için kendisiyle kurulan tüm diyaloglarda tavrını Türk Milli Takımı'ndan yana gösteren oyuncunun son dakika kararını değiştirmesine neden olan gerekçelerine saygı duyuyor ve futbol yaşantısında başarılar diliyoruz" denildi.

Daha önce de Mehmet Scholl, Mesut Özil, Murat Yakın gibi isimler başka ülkelerin milli takımlarını tercih etmiş performanslarıyla göz doldurmuşlardı.