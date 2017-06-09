Kerbela'da intihar saldırısı: 20 ölü

Irak'ın Kerbela kentinde bir markette intihar saldırısı gerçekleştirildi. Olayda 20 kişi ölürken, 25 kişi yaralandı.
Irak'ın Kerbela kentinde bir markette intihar saldırısı gerçekleştirildi. Olayda 20 kişi ölürken, 25 kişi yaralandı. Irak'ın Kerbela kentinde düzenlenen intihar saldırısında 20 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Irak güçleri, bir kişinin üzerinde bulunan patlayıcıyı infilak ettirdiğini belirtti.
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