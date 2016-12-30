30.12.2016 12:01 Kepez Kızıllı Ortaokulu'na bilgisayar sınıfı

Kepez Belediyesi tarafından Kızıllı Ortaokulu'na yapılan bilişim sınıfı açıldı. Kepez Belediyesi tarafından Kızıllı Ortaokulu'na yapılan bilişim sınıfı açıldı.



Kepez İlçesi Kızıllı Ortaokulu'na yapılan bilişim sınıfı açılışına Belediye Başkana Hakan Tütüncü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüdai Vural ve vatandaşlar katıldı. Göreve geldiklerinden bu yana geçen son 8 yıllık sürede en büyük yatırımı çocuklara ve gençlere yaptıklarını hatırlatan Başkan Tütüncü, en büyük desteği okumaya ve öğrenmeye, bilime ve bilişime verdiklerini söyledi. Bir toplumun eğitim ile kalkınacağının altını çizen Tütüncü, "Bir toplum bilim ile fen ile ileriye gider. Eğitilen nesilleri vatana ve millete faydalı birer birey haline getirebilmek amacımız. Tüm çocukları kendi çocuklarımız gibi görerek, onlara gereken desteği sağlama arayışında olmalıyız" diye konuştu.



Eğitmen ordusuyla Türkiye'nin geleceğini inşa etmenin mutluğu içinde olduklarını vurgulan Tütüncü, bunun yapılabildiği sürece, ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyabileceğimize işaret etti. Aksi takdirde hep tekrar eden, bugün yapılanların yarın bozulmasından kendimizi kurtaramayacağımızı belirten Tütüncü, "Modern dünyanın bize sunduğu fen çok önemli. Eğitimcilerimizin yanında böyle çağdaş bakış açısıyla, onların emrindeyiz. Bu çalışmalara destek vermek bizi en mutlu eden hizmetlerimizin başında geliyor" şeklinde konuştu.



Görevde kaldıkları 8 yılda başta imardan eğitime, sanattan spora, kültürden sosyal hayata kadar çeşitli alanlarda yatırımlar yaptıklarını hatırlatan Tütüncü, dur durak bilmeden çalıştıkça da sürekli yeni hizmet yatırımları açılışları yaptıklarını söyledi. Yılın son hizmet yatırımı olarak da Yenidoğan Mahallesinde Muhtarlar Hizmet Birimi Evi'ni hizmete alacaklarını ilan eden Tütüncü, 2017 yılında da temel atma ve açılışlar yapmaya devam edeceklerini müjdeledi.



Konuşmanın ardından bilişim sınıfı törenle açıldı.

