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Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü:
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Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü:

İstanbul'daki hain terör saldırısını kınayan Başkan Tütüncü, 'Hedef ülkemizin ameliyat masasına yatırılması, egemen güçler ve dünyanın oyun kurucuları karşısında diz çöktürülmek istenmesidir' dedi.

İstanbul'daki hain terör saldırısını kınayan Başkan Tütüncü, "Hedef ülkemizin ameliyat masasına yatırılması, egemen güçler ve dünyanın oyun kurucuları karşısında diz çöktürülmek istenmesidir" dedi.

Kepez Belediye Meclisi'nin Ocak ayı olağan toplantısında Başkan Hakan Tütüncü, Ak Parti, MHP ve CHP grup sözcüleri yaptıkları açıklamalarla İstanbul Ortaköy'de bir eğlence merkezine gerçekleştirilen hain terör saldırısını kınadılar.

Meclisin gündem dışı bölümünde söz alan Başkan Tütüncü, meclis üyelerinin ve Kepezlilerin yeni yıllarını tebrik etti. Tütüncü, "Yeni yıl, bir takvim değişikliği anlamında insanlara yeni umutların, yeni hayallerin, yeni hedeflerin ifade edildiği zamanlardır. 2017 yılının ülkemiz, milletimiz, devletimiz ve bütün insanlık alemine hayırlara vesile olmasını, Cenabı Hakk'ın bu yeni yılda hayırlar yaratmasını diliyorum." diye konuştu.

15 Temmuz'da İstiklal Harbi destanı yazıldı

Tütüncü, 2016'nın Türkiye için zor bir yıl olduğuna işaret ederek, şunları söyledi: "15 Temmuz gibi bir daha hiç yaşamak istemediğimiz ama unutmaya da niyetimizin olmadığı karanlık gecenin aydınlık sabahını hep birlikte yaşadık. Dünyadaki bütün terör örgütlerinin, dünyadaki egemen oyun kurucuların Türkiye üzerinde hain emellerini hayata geçirmeye çalıştığı adeta Türkiye'yi ameliyat masasına yatırmak istediği bir yıl geçirdik. Aziz milletimiz, tarihindeki o şanlı sayfalarından bir tanesini açmak suretiyle milletçe birlik ve beraberlik içerisinde yedi düvele karşı amansız bir mücadeleyi veren İstiklal Harbi'mizin kahramanları gibi destansı bir kahramanlık daha ortaya koydu. Aziz milletimiz Türk istiklali ve Türk Cumhuriyeti ülküsü etrafında birleşti. Güzel bir netice ile bu oyun kuruculara en güzel cevabı verdi."

"Hedef Türk istiklali ve Türk Cumhuriyeti"

Tütüncü, İstanbul Ortaköy'de gerçekleşen terör saldırısına da şu sözlerle tepki gösterdi: "2017'nin ilk saatlerine girdiğimiz o mutlu anlarda hayallerimizin, hedeflerimizin zirvede olduğu vakitte çok derinden bir üzüntü ile sarsıldık. İstanbul Ortaköy'de bir eğlence merkezine yapılan terör saldırısı neticesinde 39 masum canın yaşamını yitirdiği menfur, vahşi bir hadiseyi yaşadık.

Hayatını kaybedenlere Rabbim'den rahmet, yaralananlara da acil şifalar diliyorum. Rabbim bir daha böyle acıları ülkemize yaşatmasın. Bir hukukçu olarak, ceza davalarında avukatlık yapmış bir kişi olarak, olayın oluş biçimine, kullanılan silaha, mühimmata baktığım zaman saldırının sıradan basit bir hadise olmadığını görüyorum. Bu hain terör saldırısı, Özel yetiştirilmiş birisinin, özel bir plan neticesinde, en ince ayrıntısına kadar tasarlayarak gerçekleştirdiği hadisedir.

Hesapta, hedefte bellidir. Hedef, Türk istiklali ve Türkiye Cumhuriyeti'dir, aziz milletimizin birliğidir, beraberliğidir. Hedef ülkemizin ameliyat masasına yatırılması, egemen güçler ve dünyanın oyun kurucuları karşısında diz çöktürülmek istenmesidir.

"Kardeş olacağız ve terörün üstesinden geleceğiz"

Ama milletin veraseti ve basireti sayesinde ne yaparlarsa yapsınlar Türkiye'yi şirazeden çıkaramayacaklar ve Türkiye'yi bir kaos ortamına sürüklemeyecekler. Birilerinin tasarladığı gibi iç savaş yanılgısına Türkiye hiç düşmeyecektir.

Saldırı, bir yaşam biçimine, yaşam tarzına, bir kimliğe, bir toplumsal hadiseye yapılan bir saldırı değildir. Burada hedef Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir, milletin istiklalidir. Atatürk'ün ifade ettiği şekliyle 'Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.' Bir olacağız, birlik olacağız, kardeş olacağız, birbirimize daha çok sarılacağız. Uyanık olacağız ve bu tür provokasyonların üstesinden geleceğiz.

"Fırat Kalkanı, 2. Kurtuluş Savaşı'dır"

Başkan Hakan Tütüncü, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere karşı başlattığı Fırat Kalkanı Harekâtı'yla ilgili de şu değerlendirmeyi yaptı: "Devletimiz, terörle mücadele etme ve terörü yuvalarında yok etme konusunda üstün bir kararlılık gösteriyor. Bana göre Türkiye'nin son 30 yılında terörle mücadelede yapmış olduğu en kararlı hamle Fırat Kalkanı operasyonudur. Bu operasyon Türkiye'nin tarihinde 2. Kurtuluş Savaşı olarak geçecek kadar önemlidir. Neticeleri itibariyle görülüyor ki Türkiye'yi tehdit eden bu terör kökünden kazınma noktasında önemli bir evreye gelmiştir.

Şehit olan değerli vatan evlatlarımıza Rabbimden rahmet diliyorum. Mekânları cennet olsun, makamları âli olsun. Operasyonda şehit olan ilçemizden Ali Yılmaz kardeşimize de Rabbim'den rahmet niyaz ediyorum."

"Teröre karşı daha çok çalışacağız"

Tütüncü, teröre karşı ne yapılması gerektiğiyle ilgili de şu açıklamayı yaptı: "Terör, bizi günlük hayatımızdan, günlük yaşantımızdan, sorumluluklarımızdan asla alıkoymamalıdır. Terörün en önemli hedefi insanlar arasında korku meydana getirmek ve insanları bezginliğe, bitkinliğe sevk etmektir. Biz asla korkmadan, yılmadan yola ve yolculuğumuza devam edeceğiz. Bulunduğumuz yerde vazifemizi en iyi şekilde yapacağız ki ülke gelecek hedeflerinden terör ve benzeri hadiselerden mahrum kalmasın. Kepez Belediye Meclisi olarak yapmamız gereken daha çok çalışmaktır.

Birileri bozmaya çalışacak biz onlara inat daha fazla eserler, hizmetler üretmeye devam edeceğiz."
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