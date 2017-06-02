Kepek yüklü kamyondan 164 kilo esrar çıktı

Mersin'de bir istihbaratı değerlendiren polis, takibe alarak durdurduğu kamyonda yaptığı aramada, kepek çuvalları arasına gizlenmiş 164 kilo esrar ele geçirdi.
Mersin'de bir istihbaratı değerlendiren polis, takibe alarak durdurduğu kamyonda yaptığı aramada, kepek çuvalları arasına gizlenmiş 164 kilo esrar ele geçirdi. Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bir kamyonun kasasında getirilecek olan uyuşturucunun Mersin'de piyasaya sürüleceği istihbaratını alan Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, plakası tespit edilen aracı takibe aldı. Kamyonu Mersin girişinde durdurarak arama yapan ekipler, aracın kasasında kepek çuvalları arasına gizlenmiş 18 ayrı paket halinde 164 kilo esrar ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan kamyon şoförü M.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.