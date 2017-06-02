Kepek yüklü kamyondan 164 kilo esrar çıktı

Mersin'de bir istihbaratı değerlendiren polis, takibe alarak durdurduğu kamyonda yaptığı aramada, kepek çuvalları arasına gizlenmiş 164 kilo esrar ele geçirdi.

Mersin'de bir istihbaratı değerlendiren polis, takibe alarak durdurduğu kamyonda yaptığı aramada, kepek çuvalları arasına gizlenmiş 164 kilo esrar ele geçirdi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bir kamyonun kasasında getirilecek olan uyuşturucunun Mersin'de piyasaya sürüleceği istihbaratını alan Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, plakası tespit edilen aracı takibe aldı. Kamyonu Mersin girişinde durdurarak arama yapan ekipler, aracın kasasında kepek çuvalları arasına gizlenmiş 18 ayrı paket halinde 164 kilo esrar ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan kamyon şoförü M.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

