Kenya'da yolcu otobüsüne bombalı saldırı: 4 ölü, 11 yaralı

Kenya'da yolcu otobüsünün geçişi sırasında yol kenarına yerleştirilmiş el yapımı bombanın infilak etmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı.

Kenya'da yolcu otobüsünün geçişi sırasında yol kenarına yerleştirilmiş el yapımı bombanın infilak etmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı.

Mandera Bölge Komisyon Üyesi Frederick Shisia, Kenya'da 15 kişinin bulunduğu yolcu otobüsün geçişi sırasında yol kenarına yerleştirilmiş el yapımı bombanın infilak etmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini 11 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Shisia, "Eş Şebab militanlarından şüpheleniyoruz, daha önce de aynı bölgede el yapımı bombayla saldırı düzenlemişlerdi" dedi.

Eş Şebab, Somali'de hükumeti devirmek ve kendi katı şeriat hukukunu uygulamak için terör eylemleri geçekleştiriyor.

