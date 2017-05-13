Kenya'da otobüs 2 kamyona çarptı: 20 ölü

Kenya Gilgil'de, yolcu otobüsü iki kamyonla çarpıştı. Kazada 20 kişi ölürken, 20'den fazla kişi de yaralandı.

Kenya Gilgil'de, yolcu otobüsü iki kamyonla çarpıştı. Kazada 20 kişi ölürken, 20'den fazla kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, başkent Nairobi'nin 120 km kuzeyindeki Gilgil'de Nakuru-Nairobi otoyolunda Busia'ya gitmekte olan bir otobüs iki kamyonla çarpıştı. Kazada 20 kişi hayatını kaybetti, 20'den fala kişi de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

