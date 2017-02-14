14.02.2017 13:40 Kenya'da grevci 7 doktora bir ay hapis cezası

Kenya'da Medikal Pratisyenleri, Eczacıları ve Dişçiler Birliğinde görevli 7 doktor, mahkemenin grev erteleme kararına uymadıkları için 30 gün hapis cezasına çarptırıldı. Kenya'da Medikal Pratisyenleri, Eczacıları ve Dişçiler Birliğinde görevli 7 doktor, mahkemenin grev erteleme kararına uymadıkları için 30 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kenya'da mahkeme, daha iyi ücret ve sağlık sisteminin düzeltilmesi talebiyle devlet hastanelerinde görevli yaklaşık 5 bin doktorun 10 haftadır devam eden grevini bir ay erteleme çağrısına uymadıkları için Kenya Medikal Pratisyenleri, Eczacıları ve Dişçiler Birliğinde görevli 7 doktoru bir aylık hapse mahkum etti. Doktorların hükümetin teklif ettiği yüzde 40'lık maaş artışını, 2013'de verilen söz yerine getirilmediği için kabul etmedikleri ifade edildi. 7 doktora hapis cezasına karar veren Yargıç Hellen Wasilwa, mahkemenin doktorların greve bir ay ara vermesi şartıyla erteledikleri tutuklama kararını artık ertelemeyeceğini açıkladı.

Kenya Medikal Pratisyenleri, Eczacıları ve Dişçiler Birliği ise, doktorlar serbest bırakılana kadar Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta ile grevlerin durdurulması konusunda yapılan görüşmelerin iptal edildiğini açıkladı. Birliğin üst düzey yetkilisi Thuranira Kaugiria, "Birlik görevlileri hapiste olduğu sürece görüşme olmayacak. Onları hapse atmak grevi sona erdirmek için yapılan görüşmeleri durdurmaktır" dedi.

Doktorlar, hükümetin 2013'te anlaşılan ücret artışını uygulamasını istiyor. Bu anlaşmaya göre doktorların maaşı yüzde 180 artıyor.



