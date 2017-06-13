Kenya'da bina çöktü: 5 kişi kayıp

Kenya'da 7 katlı bir binanın çökmesinin ardından 5 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Kenya'da 7 katlı bir binanın çökmesinin ardından 5 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Kenya'nın başkenti Nairobi'de 7 katlı bir bina sabah saatlerinde çökmüştü. Olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürerken 5 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Yetkililer, bina çökmeden önce vatandaşların binadan tahliye edildiğini ifade ederek, 128 kişinin güvende olduğunu söyledi.

Ailesi kayıp olan Dennis Odero, ailesi ile dün konuştuğunu kaydederek, "Bana evin ilk katında olduklarını ve binanın sallandığını ve dışarı çıkacaklarını söylediler. Sabah saatlerinde kendilerini daha sonra aradığımda telefon çaldı ama açan olmadı" dedi.

Başkent Nairobi'de yaşayan siyasetçi Peter Kenneth, kent ışında konuta ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Ulusal Afet Yönetimi Birimi Başkan Yardımcısı Pius Masai de, binalarda kaliteli ürünlerin kullanılması gerektiğini kaydetti.

Geçtiğimiz yılın Nisan ayında da Huruma'da 7 katlı bir binanın çökmesi sonucu 50'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

