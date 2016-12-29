29.12.2016 16:22 Kent kart kuyrukları sona erdi

ManisaKart değişimi için arttırılan noktalar, etkisini gösterdi. ManisaKart değişimi için arttırılan noktalar, etkisini gösterdi.



1 Ocak 2017 tarihi itibariyle 141 Nolu Muradiye Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ve 155 Nolu Şehir İçi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nin de entegrasyonu ile il genelinde toplu taşımada yalnızca ManisaKart kullanılacak. Bu doğrultuda MANULAŞ, eski elektronik kartları ManisaKart ile değiştirme çalışması başlattı. Vatandaşlar, eski elektronik kartlarını ücretsiz olarak ManisaKart değişim noktalarında değiştirebiliyor. Yoğunluk yaşanmaması ve vatandaşların işlemlerini hızlı bir şekilde tamamlaması için yoğun bir çalışma içine giren Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MANULAŞ, kart değişim noktalarının sayısını arttırarak vatandaşlara büyük kolaylık sağladı. Değişim noktalarının sayısının artmasıyla birlikte vatandaşlar sıra beklemeden işlemlerini tamamladı, çalışma nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesine ve MANULAŞ yetkililerine teşekkür etti.



Kart değişimi yapan Manisalılar, eski elektronik kartlarının bakiyelerini 02 Ocak 2017 Pazartesi günü itibariyle Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binasından ManisaKart'a aktarabilecekler.



Elektronik kart değişiminin yeni yılda da devam edeceğini belirten MANULAŞ yetkilileri, kart değişiminde süre kısıtlaması olmadığını aktardı.

